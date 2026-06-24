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Enquanto Europa enfrenta onda de calor, 57 países lançam marco global contra combustíveis fósseis

Na Semana de Clima de Londres, coalizão liderada pela Colômbia entrega à presidência da COP30 o primeiro documento internacional para acelerar a transição energética

Entrega do documento aconteceu em Londres e contou com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, e a ministra colombiana Irene Vélez Torres (Wilder García/ Ministry of Environment and Sustainable Development of Colom)

Entrega do documento aconteceu em Londres e contou com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, e a ministra colombiana Irene Vélez Torres (Wilder García/ Ministry of Environment and Sustainable Development of Colom)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 24 de junho de 2026 às 06h00.

"Londres está em chamas", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, durante a Semana do Clima de Londres, na terça-feira, 23. A declaração soou como uma ironia: o grande evento de combate à crise climática acontece no epicentro da onda de calor na Europa.

Com temperaturas que podem beirar os 40°C, o Reino Unido e outros países estão em alerta máximo nesta semana. França, Espanha, Itália e Bélgica enfrentam calor extremo que já provoca mortes e impactos em serviços básicos.

À EXAME, brasileiros e líderes presentes no encontro climático relataram transtornos em metrôs e transporte e citaram o despreparo da cidade frente à alta dos termômetros. "A sensação é de  umidade amazônica", disse um executivo.

É nesse cenário escaldante que 75 mil participantes participam da Semana do Clima e entregaram a Presidência da COP30 o relatório final da primeira Conferência sobre Transição para Fora dos Combustíveis Fósseis, realizada em Santa Marta, na Colômbia, em abril.

O documento é considerado o primeiro marco internacional consolidado para cooperação na saída dos fósseis e foi construído ao longo de seis meses com contribuições de 57 países,  que juntos respondem por cerca de 30% da demanda global de energia e 20% da oferta mundial.

Os nós que travam a transição

O relatório confirma o que cientistas e ativistas repetem há anos, mas agora com respaldo diplomático de escala inédita: a transição para fora dos combustíveis fósseis já está em curso em várias regiões do mundo , mas segue bloqueada.

As principais travas identificadas são dependências econômicas históricas da indústria petrolífera, alto custo de capital, endividamento dos países em desenvolvimento e acesso restrito a financiamento para a transição.

Outro dado ancora toda a urgência do processo: combustíveis fósseis ainda respondem por mais de 75% das emissões globais de gases de efeito estufa.

Uma das conclusões mais relevantes é o reposicionamento político do debate.

Abandonar os combustíveis fósseis deixa de ser tratado apenas como "imperativo climático" e passa a ser enquadrado como agenda de transformação econômica e soberania energética, especialmente para os países do Sul Global, que carregam dependências extrativistas históricas.

Segundo os países, enquanto as estruturas econômicas e de governança seguirem sustentando a extração de fósseis poluentes, nenhuma meta climática será suficiente.

Do clima à economia: a virada de chave

O relatório vai além e aponta uma crítica implícita à fragmentação dos processos multilaterais: ambição climática isolada não funciona.

Para que a transição aconteça, é preciso alinhar comércio, dívida, tributação, investimento e finanças ao mesmo objetivo. A mensagem é de que as negociações climáticas na ONU precisam conversar com as trativas comerciais, financeiras e de desenvolvimento, caso contrário o "esforço será insuficiente".

Também em Londres, nove governos — incluindo Turquia, anfitriã da COP31, e Reino Unido — lançaram a campanha Electrify Now, com meta de elevar a participação da eletricidade no consumo final de energia para 35% até 2035.

A iniciativa contou com apoio da Agência Internacional de Energia e reforça a eletrificação como uma das peças centrais para a agenda climática global.

No relatório dos fósseis, foram geradas 1.238 propostas concretas e 607 contribuições escritas, que funcionarão como uma base para os próximos passos.

A segunda conferência sobre o fim dos combustíveis fósseis será coorganizada por Tuvalu e Irlanda em 2027, com o objetivo de aprofundar a implementação das ações acordadas e avançar em três eixos: roteiros nacionais e regionais de transição, reforma da arquitetura financeira e descarbonização das balanças comerciais.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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