Com a CUFA, faturamento de Heineken 0.0 no The Town é destinado à formação de jovens de favelas

O Instituto HEINEKEN, em parceria com a Heineken®, patrocinadora master do The Town se uniu com a Central Única das Favelas (CUFA) em uma ação que procura transformar o futuro de jovens em situação de vulnerabilidade. O valor arrecadado com a venda de Heineken 0.0, sem álcool, ao longo dos cinco dias do festival será destinado a capacitação criativa audiovisual de jovens moradores das favelas de São Paulo. Até o momento, 60 jovens já foram pré-selecionados para a primeira turma pela agência de audiovisual Favela Filmes que, dado sua expertise na área, ficou responavel pela estruturaçao e gestão do curso.

“Já temos uma parceria de longa data estabelecida com o Rock in Rio. No último ano, trabalhamos com o Rock in Rio a circularidade dos copos utilizados durante o festival, abastecemos o evento com placas de energia solar que foram doadas ao Parque Olímpico após o evento e implementamos uma microfloresta no local como legado de nossa atuação. Iniciar uma parceria com o The Town também para o desenvolvimento social e inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade é fundamental”, comenta Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade & Assuntos Corporativos do Grupo HEINEKEN e idealizador do Instituto HEINEKEN.

Com a duração de três meses, o curso de quatro turmas se inicia em 11 de setembro e os módulos começam com introdução à inteligência artificial (IA), abordando conceitos básicos e usos na vida cotidiana, evoluindo para o uso da IA no audiovisual, partindo depois para o reconhecimento facial e para a componente técnica de captação, edição, cortes e demais atributos das filmagens. De acordo com os envolvidos, esta é uma experiência que proporciona conhecimentos técnicos e teóricos, culminando na apresentação de projeto de conclusão pelos alunos e alunas.

Kalyne Lima, presidente da CUFA Nacional, lembra que o audiovisual é uma área de atuação profissional promissora. "Poder oportunizar jovens de favela ingressar nesse meio, não traz só a possibilidade da geração de trabalho e renda, como também empodera esses jovens, que através das suas experiências cotidianas nesses territórios tão plurais, potentes e diversos, poderão produzir e apresentar como resultado, narrativas mais legítimas sobre a favela e seus valores” diz.

"É extremamente importante para a sociedade marcas com a grandiosidade do Instituto HEINEKEN olhar para a favela e junto com a CUFA formar novos profissionais para o mercado de trabalho”, diz Marcivan Barreto, presidente da CUFA São Paulo.

Para Roberta Medina, Vice-presidente de Reputação e Marca da Rock World, empresa que criou e organiza o The Town e o Rock in Rio conectar marcas como a Heineken e a Cufa e estimular o cuidado e o investimento. "Tudo isto enquanto alimentamos o nosso público de energia e esperança na Cidade da Música, o que faz parte do nosso proposito. Quanto melhor estiver nossa Cidade, melhores são os empreendimentos que nela acontecem”, afirma

A iniciativa tem tambem como objetivo conscientizar os jovens para o consumo responsável. A versão zero álcool da marca Heineken® estará presente em todos os pontos de venda do festival, ampliando sua disponibilidade e possibilitando que os consumidores participem da mudança social e comportamental que o Instituto HEINEKEN quer fomentar.