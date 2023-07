Columbia abre inscrições de programa para mulheres na liderança; aulas são no RJ e NYC

O Columbia Global Centers Rio, um dos dez centros globais de estudos, pesquisas e incentivos acadêmicos da Universidade de Columbia, de Nova York, anuncia a abertura das inscrições do Columbia Women's Leadership Network Program in Brazil 2024. O programa, que está na quinta edição, é focado na formação de lideranças femininas do terceiro setor, público e privado.

As integrantes terão a oportunidade de participar de aulas e atividades no Rio de Janeiro e em Nova York. De acordo com Teresa Borges, gerente senior dos programas do Columbia Global Centers, são abordados temas como diversidade e inclusão no contexto brasileiro -- que se repete em Columbia, considerando o contexto americano -- storytelling, pensamento estratégico, perfis de gestão e democracia, por exemplo.

Desta vez, há o aumento das cotas para participantes negras, de 20% na segunda edição para 40% nesta. "Queremos maior participação de mulheres negras, e um conteúdo que aborde mais questões antirracistas para que todas sejam realmente boas líderes".

"Este não é um curso de negócios apenas. Buscamos estimular o pensamento crítico para que a líder esteja atenta sobre as mais atuais questões globais a partir de contextos socioeconômicos nas diferentes regiões", afirma Teresa. Segundo ela, o programa tem o intuito de mobilizar agentes e agregar conhecimento para transformar o perfil dos profissionais que formulam políticas e acompanham a implementação.

Exemplo disto é Kelly Quirino, participante de uma das edições e doutora em comunicação, professora da Universidade de Brasília, consultora em gênero e raça. A funcionária do Banco do Brasil, após o programa, passou a integrar o conselho de administração do banco.

"Participar da turma de 2019 me ajudou muito em avanços na carreira, especialmente no Banco do Brasil. Desde então, fui eleita como representante dos funcionários da instituição no Conselho de Administração do Banco, representando uma luta histórica pelo aumento de mulheres em conselhos" afirma Kelly.

Cronograma

O programa é 100% presencial, com cinco módulos no Rio de Janeiro e um em Nova York. Para isto, as participantes precisam se deslocar até as cidades. "Não temos ajuda de custo com o deslocamento, mas buscamos oferecer bolsas de estudo que cobre os cerca de 6.500 dólares do investimento. Além disto, já tivemos casos de mulheres que se organizaram para conseguir ajuda financeira com outras organizações para cobrir as despesas de viagem", diz Teresa.

A Columbia Global Centers Rio destina os 150 reais da taxa de inscrição para as bolsas do programa, além de buscar a ajuda financeira de filantropos. Até o momento, a Fundação Lemman apoia parte dos custos. "Esperamos que até o fim das inscrições tenhamos ajuda para fornecer bolsas para todas as 30 participantes, como foi na primeira edição".

De acordo a executiva, o desafio é que as organizações entendam a importância do processo de desenvolvimento das mulheres líderes e se interesse em apoiar uma instituição vista como abastada nos Estados Unidos. Atualmente, o time de Columbia realiza conversas em todo o País para atração de candidatas e de filantropos.

Processo seletivo

Para participar do processo seletivo, as interessadas deverão atender aos quatro pré-requisitos: se identificar como mulher; possuir nível superior completo; pelo menos 3 anos de experiência em cargo de gestão no setor público, privado ou terceiro setor e ter proficiência na língua inglesa.

Após o encerramento das inscrições em 2 de outubro de 2023, as candidaturas serão analisadas até 14 de novembro de 2023. As entrevistas ocorrerão entre os dias 30 de outubro e 10 de novembro de 2023, e os resultados serão divulgados em 14 de novembro de 2023. O programa começará no dia 14 de março de 2024.

O edital completo e mais informações sobre o programa estão disponíveis no site do Columbia Global Centers Rio.