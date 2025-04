Cidade de São Paulo inaugura 1º centro da América Latina dedicado à inclusão de pessoas com autismo

Em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, inaugurou nesta quarta-feira, 2, o primeiro Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) da América Latina.

Batizado de Dra. Marina Magro Beringhs Martinez, em homenagem à falecida procuradora do município por 20 anos e mãe de um jovem com a condição, a iniciativa é fruto de um investimento de R$ 119 milhões e tem como objetivo promover o desenvolvimento e a inclusão em um ambiente acessível para o atendimento das necessidades dessa população.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que cerca de 70 milhões de pessoas no mundo possuem o transtorno que afeta o neurodesenvolvimento.

Segundo Nunes, o centro também representa um avanço significativo para a cidade e a proposta é servir de modelo para outras regiões do país.

Localizado na Avenida Santos Dumont, no bairro de Santana (zona norte), o espaço ocupa mais de 5 mil m² e oferece uma estrutura moderna e diversificada — incluindo piscina coberta e aquecida, quadra poliesportiva coberta, horta, jardim sensorial, playground, teatro e biblioteca.

A projeção é atender 300 pessoas e oferecer mais de 1,43 mil atividades coletivas por mês, como oficinas de música, dança e teatro, além de aulas de natação, atletismo e futebol, visando estimular as habilidades sociais, motoras e cognitivas dos atendidos e favorecer a convivência em grupo.

Projetos futuros

A inauguração faz parte de um plano mais amplo da prefeitura de expandir a oferta de serviços especializados para pessoas com autismo. Além deste primeiro centro, a gestão de Ricardo Nunes anunciou a construção de mais três unidades com a mesma proposta, com previsão de início das obras ainda em 2025.