CEOs estão enfrentando 10 ou mais desafios de sustentabilidade, diz pesquisa

Os CEOs estão enfrentando um enorme desafio global quando o assunto é sustentabilidade, é o que mostra pesquisa realizada pelo Pacto Global da ONU e Accenture. Dez ou mais desafios simultâneos de sustentabilidade são enfrentados por 93% dos respondentes e 87% deles acreditam que o atual nível de mudança está tão alto que isto impactará na entrega dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

"Em um mundo marcado por conflitos, quedas de energia, alta inflação e ameaças de recessão, o estudo deste ano mostra que os CEOs não acreditam mais que o mundo é tão resiliente às crises quanto esperávamos. Os negócios continuam sendo muito impactados diversas vezes. E, como resultado, têm uma extensa gama de problemas: das mudanças climáticas fora de controle ao crescimento das desigualdades sociais e econômicas, as ações das empresas, agora, não têm a ambição e o ritmo necessários para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis em 2030”, diz Sanda Ojiambo, assistente do Secretário-Geral da ONU e CEO do Pacto Global.

Enquanto os desafios aumentam, os CEOs apontam para problemas globais, que tradicionalmente ficam fora da esfera corporativa - mudança climática e conflitos sociopolíticos - como as razões pelas quais eles e elas se preocupam em entregar valor e impacto para todos os stakeholders.

Com apenas oito anos para cumprir os ODS, 43% deles dizem que os esforços de sustentabilidade foram dificultados pelo ambiente geopolítico. Este número é ainda maior em países em desenvolvimento (51%). Quando são examinados os objetivos net zero estabelecidos pelas maiores companhias do mundo, a Accenture mostra que quase todas irão falhar em suas próprias metas se não dobrarem a redução de emissões de carbono até 2030.

Entretanto, alguns CEOs continuam conseguindo um impacto e sucesso em entregar valor e vantagem competitiva em seus mercados. Eles estão remodelando o futuro do desenvolvimento sustentável por meio da inovação e colaboração. Dois terços dos executivos (66%) aponta que suas empresas estão engajadas em parcerias estratégicas de longo prazo e em construir resiliência.

Segundo a pesquisa, esses líderes estão reconfigurando a cadeia de suprimentos, dando novas habilidades aos seus times e reavaliando suas relações com os recursos naturais e reimaginando fronteiras planetárias por meio de descobertas tecnológicas que abrangem soluções físicas, digitais e biológicas.

"Não atingir os ODS é uma preocupação real, mas, ao mesmo tempo, uma enorme oportunidade para as companhias se reinventarem e colocarem a sustentabilidade como uma força-chave para as mudanças na próxima década”, avalia Peter Lacy, líder global em projetos de Sustentabilidade da Accenture.

Os participantes também identificam a necessidade de focar em tecnologia para encontrar soluções que possam vencer os desafios globais e levar ao crescimento. Eles já estão levando a sustentabilidade para seus negócios por meio de novos produtos e serviços sustentáveis (63%), melhorando os dados de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor (55%) e investem em energias renováveis (49%). Quase metade (49%) está mudando para um modelo de negócios circular e 40% está aumentando os investimentos em inovação sustentável.

Os CEOs também identificaram as iniciativas principais para se construir a resiliência das empresas: estabelecer objetivos de clima com metas baseadas na ciência, investir na diversidade da força de trabalho, fazer parcerias com outras indústrias para soluções tecnológicas, aumentar a visibilidade da cadeia de suprimentos e proteger uma maior biodiversidade.

Além disso, eles continuam cobrando dos governos mudanças nas políticas para priorizar objetivos mensuráveis em longo prazo, padronizar os trabalhos em ESG, um mercado global de carbono e incentivo para modelos sustentáveis de negócios.

"Apesar dos contratempos, há espaço para a esperança. Os CEOs que pesquisamos acreditam que eles podem construir credibilidade e valor de marca ao se comprometerem com os 10 Princípios e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em suas operações – não só porque é a coisa certa a se fazer, mas porque é bom para os negócios”, diz diz Sanda Ojiambo.

Sobre a pesquisa Estudo de CEOs

O 12º Estudo de CEOs do Pacto Global da ONU com a Accenture mostra as percepções de mais de 2.600 CEOs de 128 países, 18 indústrias e mais de 130 entrevistas profundas – a maior amostra de executivos, incluindo o maior grupo do Sul Global desde que a pesquisa começou, em 2007. Eles advertem ainda sobre o impacto de contratempos convergentes para negócios e a sociedade: multilateralismo hesitante, instabilidade socioeconômica, interrupções na cadeia de suprimentos e os efeitos imediatos das mudanças climáticas.

A pesquisa Estudo de CEOs, desenvolvida pelo Pacto Global da ONU e a Accenture, é um esforço para aumentar o entendimento e comprometimento entre as Nações Unidas e o setor privado. O projeto é uma revisão do avanço do movimento sustentável nas corporações. As publicações condensam as visões dominantes de CEOs, líderes de negócio e executivos da ONU para mapear o desenvolvimento em sustentabilidade