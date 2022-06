Causa ambiental é tema de diversos eventos ao redor do mundo; veja como acompanhar

Neste domingo, 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com as discussões sobre ESG ganhando cada vez mais relevância para empresas e governos, organizações de todo o mundo aproveitam a data para promover eventos, debates e discussões relacionadas à agenda ambiental.

Desde 1973, a data é marcada por um evento anual liderado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), tendo se consolidado como a maior plataforma global de alcance ambiental. A cada ano, mais de 150 países participam da comemoração, junto de grandes corporações, organizações não-governamentais, comunidades e celebridades de todo o mundo, que adotam o marco para defender causas ambientais. Neste ano, o evento será sediado na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, será transmitido ao vivo e terá como tema “Uma Só Terra”.

De encontro com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, o mote destaca a necessidade de se viver de forma sustentável e harmônica com a natureza a partir de políticas públicas e estilos de vida menos poluentes e mais verdes. O lema foi o mesmo adotado durante a Conferência de Estocolmo de 1972, realizada há exatos 50 anos, e representa uma homenagem ao marco do evento.

Ainda em junho, nos dias 2 e 3, a Suécia é anfitriã da Estocolmo+50, uma reunião internacional para comemorar o 50º aniversário da primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano - a Conferência de Estocolmo de 1972 -, que levou à criação do PNUMA e designou o dia 5 de junho de cada ano como o Dia Mundial do Meio Ambiente. O encontro visa a discutir uma recuperação mundial sustentável pós-pandemia e acelerar os esforços internacionais para cumprir a Agenda de 2030.

Mas não é somente no cenário internacional que temas relacionados ao meio ambiente ganham destaque. No Brasil, a primeira semana de junho também é marcada pela Semana Nacional do Meio Ambiente, instituída em 27 de maio de 1981 e promovida por conferências, campanhas, debates e iniciativas ao redor de todo o país, com vistas à preservação do patrimônio natural brasileiro.

Em consonância com os eventos do mês, a EXAME realiza, nos dias 8, 15 e 22 de junho, a segunda edição do EXAME ESG Summit 2022 - Empresas e Negócios Responsáveis. Gratuito e online, o evento irá discutir os próximos rumos do ESG (sigla em inglês para identificar questões relacionadas ao meio ambiente, sociedade e governança) no Brasil e no mundo. Temas como economia circular, economia de baixo carbono e mudanças climáticas farão parte dos painéis.

Além dos debates com grandes nomes do setor, também faz parte da programação o Melhores do ESG, guia que há mais de 20 anos reconhece as organizações que tiveram uma contribuição relevante para o desenvolvimento sustentável e para a construção de um mercado mais diverso no Brasil. Para participar, receber a programação completa e conferir todos os convidados do evento, basta se cadastrar clicando aqui.

