Carrefour reduz em 45% consumo de energia com plataforma de IA

O Carrefour Brasil implementou uma plataforma que usa inteligência artificial e alcançou ganhos expressivos em apenas três meses e meio: 45% de economia no consumo de energia e 40% na redução de custos operacionais.

A gigante do varejo realizou a atualização do seu sistema SAP em parceria com a Mignow, startup pioneira na automação deste processo digital, e dá mais um passo rumo à descarbonização.

Entre as metas de sustentabilidade da companhia, estão diminuir o consumo energético em 27,5% e conquistar 100% da geração elétrica vinda de fontes renováveis até 2030.

Em comunicado, o grupo Carrefour celebrou a parceria e disse que é apenas o começo: "À medida que continuamos a implementar as melhores práticas e adaptar nossas operações à nuvem, poderemos reduzir ainda mais custos no futuro", escreveu.

Paulo Secco, CEO da Mignow, disse em entrevista à EXAME que a empresa está comprometida a ajudar outras a antigerem suas metas, apostando neste software que é capaz de automatizar até 80% do processo de migração para a nuvem e permitindo uma transição mais rápida e econômica.

"Com o Carrefour, provamos que inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental podem caminhar juntas", destacou.

A tecnologia também contribui para reduzir a necessidade de infraestruturas físicas como data centers que exigem um alto consumo energético, complementou Guilherme Joventino, COO da Mignow.

O projeto foi finalizado antes da Black Friday e do Natal, períodos de maior volume de vendas, garantindo que a atualização não impactasse a operação do varejista. Além da eficiência energética, a nova interface da plataforma aprimorou a produtividade e colaboração entre os funcionários, destacou a Mignow.

Gigante do varejo aposta em tecnologia para otimizar operações

A atualização para o SAP S/4HANA faz parte da estratégia do Carrefour para tornar suas operações mais eficientes e sustentáveis. Com sistemas mais modernos, a empresa ganha agilidade na implementação de novas funcionalidades e melhora sua capacidade de gestão.

Recentemente, o impacto da migração levou a Mignow a vencer o SAP Innovation Awards, na categoria "Digital Transformation on Rise with SAP", um reconhecimento pela transformação digital acelerada no Carrefour.