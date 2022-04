Cambridge e Santander: mil bolsas de estudo em sustentabilidade e ESG

O Santander Universidades, junto com a Universidade Cambridge Judge Business School, instituição reconhecida mundialmente por suas pesquisas sobre questões de sustentabilidade, abrem as inscrições para um programa de mil bolsas gratuitas, o Santander Sustentabilidade | Green Transition.

O programa internacional terá duração de seis semanas e fornecerá uma visão global de problemas e desafios ambientais, abordando temas como a perda de biodiversidade, desmatamento, energia renovável, economia circular e, também, mostrando quais são as habilidades de liderança necessárias para realizar a necessária transição energética.

O curso online trará exemplos e casos de sucesso de empresas com forte histórico na aplicação de critérios ESG (ambiental, social e boa governança).

As bolsas são destinadas a pessoas que desejam participar ativamente de iniciativas verdes em seu ambiente de trabalho, independentemente do setor, ou que buscam reorientar suas carreiras profissionais para a sustentabilidade.

“O programa Santander | Sustentabilidade Green Transition foi construído para dar as condições para que os estudantes consigam enfrentar os enormes desafios que se apresentam, seja de forma individual ou institucional. A colaboração com uma instituição do porte da Cambridge Judge Business School vai proporcionar ainda mais valor para todos os participantes”, diz Nicolás Vergara, superintendente do Santander Universidades.

O programa de sustentabilidade

O programa vai apresentar as ferramentas necessárias para se envolver em iniciativas sustentáveis ​​desenvolvidas em ambientes profissionais, além de analisar e entender a maneira como as empresas estão reagindo às mudanças climáticas.

As bolsas podem ser solicitadas até 9 de junho no site da iniciativa, são gratuitas e estão disponíveis em três idiomas (português, inglês e epanhol). O programa não exige diploma universitário. Os participantes receberão um certificado de conclusão concedido pela Cambridge Judge Business School.

O banco Santander e seu apoio à Educação Superior Banco Santander, líder em na banca responsável, mantém seu compromisso com o progresso e o crescimento inclusivo e sustentável com uma proposta pioneira e consolidada nos pilares de educação, empreendedorismo e emprego, que desenvolve por meio do Santander Universidades já a 25 anos.

Ao longo desses anos o banco já investiu € 2,1 bilhões e apoio mais de 790 mil estudantes, profissionais e projetos empreendedores por meio de acordos com mais de mil universidades e instituições de 15 países. O Santander Brasil tem investido mais de R$ 40 milhões por ano em educação, e em 2021 apoiamos mais de 33 mil estudantes por meio de diversos programas de bolsas de estudo.