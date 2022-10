Caixa e Absolar lançam financiamento para energia solar; confira valores e taxas

A Caixa e a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) lançaram, nesta segunda-feira, 17, uma linha de financiamento exclusiva para projetos de geração de energia solar em micro e pequenas empresas (PME) e microempreendedores individuais (MEI). O projeto tem como objetivo viabilizar novos investimentos em território nacional e estimular a criação de mais empregos, renda e oportunidades para empreendedores – além de ampliar o acesso à tecnologia fotovoltaica aos consumidores residenciais, pequenos negócios e produtores rurais.

“O avanço da energia solar no Brasil é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental e ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do País, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência de bandeira vermelha na conta de luz da população”, comenta Rodrigo Sauaia, presidente executivo da Absolar.

Quais são as taxas para aderir/contratar energia solar?

Associados da Absolar já podem contratar as linhas exclusivas, cujas taxas de juros variam de 1,87% a 2,4% ao mês, dependendo do perfil do contratante (confira valores na tabela abaixo). A expectativa é que os consumidores se beneficiem da redução do custo de capital para as empresas, que poderão praticar preços menores.

A geração de energia solar trouxe ao Brasil mais de R$ 70 bilhões em investimentos, desde 2012, criando 387,6 mil empregos, segundo a Absolar.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Ainda segundo dados da Absolar, atualmente, o Brasil tem mais de 1,2 milhão de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede, possibilitando opções mais econômicas e sustentáveis para mais de 1,5 milhão de unidades consumidoras. A Associação afirma que a tecnologia solar fotovoltaica está presente em mais de 5,4 mil municípios e em todos os estados brasileiros, sendo que os estados líderes: Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina.

“A geração própria de energia solar representa um enorme potencial de geração de empregos e renda, atração de novos investimentos e apoio à sustentabilidade e ao combate às mudanças climáticas”, observa Sauaia.

Assine a newsletter EXAME ESG, com os conteúdos mais relevantes sobre diversidade e sustentabilidade nos negócios

Confira os valores e as taxas de juros para MEIs e PMEs financiarem projetos de energia solar

Porte da empresa* Valor máximo por CNPJ Carência Prazo após carência Taxa de juros padrão (mensal) Taxa de juros com a parceria (mensal) MEI R$ 12,5 mil 9 meses 24 meses 2,4% 2,37% ME R$ 75 mil 12 meses 30 meses 1,99% 1,95% EPP R$ 125 mil 12 meses 36 meses 1,89% 1,87%

Fonte: Absolar

*MEI: microempresário individual; ME: microempresa; EPP: empresa de pequeno porte

Quanto custa instalar energia solar

Confira os valores atualizados para projetos de energia solar, conforme a capacidade e a região: