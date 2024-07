Cachorra Suki e o seu super-faro: a arma de empresa chilena contra vazamentos de água Em Santiago, animal foi treinado para identificar sinais de cloro, flúor e produtos químicos presentes na água potável no subsolo e, com a ajuda de trabalhadores, evitar perdas; capital sofre há 15 anos com seca

Faro: Suki encontrou mais de 1.000 vazamentos, o que permitiu a recuperação da água consumida por 18 mil pessoas em um ano (AFP Photo)