ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

BTG Pactual mobiliza US$ 672 mi para reflorestar áreas degradadas na América Latina

Uma das maiores iniciativas privadas do mundo tem como foco o Cerrado brasileiro e ganhou aporte recente da GenZero; Meta é alcançar US$ 1 bilhão e gerar 2,7 mil empregos

Metade da área original do Cerrado já foi convertida para outros usos, principalmente em pastagens degradadas (Luciano Candisani/Votorantim/Divulgação)

Metade da área original do Cerrado já foi convertida para outros usos, principalmente em pastagens degradadas (Luciano Candisani/Votorantim/Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 12h00.

Última atualização em 31 de outubro de 2025 às 12h23.

Uma das maiores iniciativas privadas de reflorestamento do mundo liderada pelo braço de gestão de ativos do BTG Pactual alcançou US$ 672 milhões ( R$ 3,61 bilhões) em investimentos para restaurar ecossistemas degradados na América Latina, com foco especial no Cerrado brasileiro.

O aporte mais recente veio da GenZero, plataforma de investimentos da Temasek voltada para descarbonização global.

A meta é mobilizar US$ 1 bilhão (e R$ 5,37 bilhões) para conservar, restaurar e reflorestar aproximadamente 270 mil hectares – uma área equivalente a quase três vezes a cidade de São Paulo.

O Cerrado, segundo bioma brasileiro em extensão e um dos ecossistemas sazonais mais biodiversos do planeta, é o foco e pode ser o berço do maior experimento de restauração em curso.

Segundo o BTG, a restauração se torna urgente em meio a um cenário crítico: metade de sua área original já foi convertida para outros usos, principalmente em pastagens degradadas.

Um estudo recente já demonstrou o potencial da agricultura regenerativa de gerar US$ 100 bilhões ao PIB brasileiro.  Entre os desafios, está justamente o de financiamento das novas tecnologias. 

Até agora, o projeto já recuperou mais de 11 mil hectares de vegetação nativa, criando uma área conectada de mais de 40 mil hectares de habitat para fauna local. Nas propriedades envolvidas, foram catalogadas mais de 500 espécies de flora e fauna.

Quando completamente implementada, será possível restaurar cerca de 135 mil hectares de florestas nativas e outros habitats naturais. Já a outra metade será destinada a florestas comerciais sustentáveis, certificadas pelo FSC (Forest Stewardship Council), por meio do plantio de milhões de árvores.

A expectativa é que o projeto gere aproximadamente 2,7 mil empregos diretos. O número é significativamente maior do que as atividades tradicionais de agropecuária que ocupavam as terras.

Ciência aplicada à restauração

A Conservação Internacional atua como consultora de impacto da estratégia, fornecendo análises técnicas para assegurar benefícios ambientais, climáticos e sociais.

Em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), serão testados diferentes métodos de recuperação ambiental, incluindo semeadura direta, plantio de mudas nativas e regeneração natural assistida.

"O que está acontecendo no Cerrado mostra que a restauração em larga escala é possível quando ciência e finanças atuam juntas", afirmou Mauricio Bianco, vice-presidente da organização no Brasil.

Modelo de negócio sustentável

O projeto também atua na conservação ambiental com geração de receita por meio da produção sustentável de madeira e da comercialização de créditos de carbono de alta integridade.

"A ideia é transformar terras degradadas em habitats produtivos novamente. Ao combinar restauração com manejo sustentável da terra, comprovamos que produção e natureza não apenas podem coexistir, mas se fortalecer mutuamente", complementou Bianco.

Para Hoon Ling Min, diretora de Investimentos da GenZero, a estratégia demonstra que é possível "apoiar a transição para um mundo neutro em emissões e fortalecer a resiliência das comunidades locais" ao mesmo tempo.

  • Serra da Petrovina, no Mato Grosso, faz parte do Cerrado Brasileiro

    1/29 Serra da Petrovina, no Mato Grosso, faz parte do Cerrado Brasileiro (cerrado-tig-microsoft)

  • O Cerrado ocupa 2 milhões de quilômetros quadrados, o que cobre 24% do território brasileiro, reúne 8 das 12 bacias hidrográficas do país e tem 330 mil espécies de plantas e animais.

    2/29 O Cerrado ocupa 2 milhões de quilômetros quadrados, o que cobre 24% do território brasileiro, reúne 8 das 12 bacias hidrográficas do país e tem 330 mil espécies de plantas e animais. (From 'Cerrado)

  • 3/29 (Cerrado)

  • 4/29 (Lavoura de trigo irrigado no cerrado em MG)

  • Cerrado: bombeiros combatem incêndio em área próxima a Brasília

    5/29 Cerrado: bombeiros combatem incêndio em área próxima a Brasília (CANADA-4)

  • Bovinocultura no Mato Grosso, região do bioma Cerrado

    6/29 Bovinocultura no Mato Grosso, região do bioma Cerrado (39389970104_f64bfc65bc_c)

  • 7/29 (BRAZIL-AGRICULTURE-NATIVE-CERRADO)

  • Deforested land for cattle near Xinguara, Para state, Brazil, on Wednesday, Oct. 6, 2021. Six European retail groups, including Sainsbury's in the United Kingdom and Carrefour in Belgium, are restricting Brazilian beef purchases due to new findings linking cattle production to deforestation in the Amazon, Cerrado and Pantanal. Photographer: Jonne Roriz/Bloomberg via Getty Images

    8/29 Deforested land for cattle near Xinguara, Para state, Brazil, on Wednesday, Oct. 6, 2021. Six European retail groups, including Sainsbury's in the United Kingdom and Carrefour in Belgium, are restricting Brazilian beef purchases due to new findings linking cattle production to deforestation in the Amazon, Cerrado and Pantanal. Photographer: Jonne Roriz/Bloomberg via Getty Images (amazonia-desmatamento-2022)

  • Vista do Cerrado

    9/29 Vista do Cerrado (Vista do Cerrado)

  • A terra após a colheita da soja, no cerrado piauiense: o modelo de exploração precisa mudar

    10/29 A terra após a colheita da soja, no cerrado piauiense: o modelo de exploração precisa mudar (A terra após a colheita da soja, no cerrado piauiense)

  • 11/29 (Cerrado)

  • Vegetação de cerrado

    12/29 Vegetação de cerrado (Vegetação de cerrado)

  • 13/29 (fogo-cerrado2)

  • 14/29 (fogo-cerrado)

  • 15/29 (Incendio-Cerrado)

  • 16/29 (fogo-cerrado3)

  • Queimadas no Cerrado

    17/29 Queimadas no Cerrado (Queimadas no Cerrado)

  • Chapada dos Veadeiros, em Goiás

    18/29 Chapada dos Veadeiros, em Goiás (size_960_16_9_cerrado-chapada-dos-veadeiros460-jpg.jpg)

  • recomendação é que sejam implantados corredores ecológicos que conectem as áreas remanescentes do Cerrado, atualmente fragmentad

    19/29 recomendação é que sejam implantados corredores ecológicos que conectem as áreas remanescentes do Cerrado, atualmente fragmentad (size_960_16_9_copaiba-jpg.jpg)

  • Vegetação do cerrado (Wikimedia Commons)

    20/29 Vegetação do cerrado (Wikimedia Commons) (size_960_16_9_cerrado-wiki-460-jpg.jpg)

  • Cerrado (Wikimedia Commons)

    21/29 Cerrado (Wikimedia Commons) (size_960_16_9_cerrado-wiki-460-jpg.jpg)

  • Bird põe US$ 13 mi no cerrado brasileiro

    22/29 Bird põe US$ 13 mi no cerrado brasileiro (size_960_16_9_cerrado-600-wiki.jpg)

  • Brigada voluntária que reduz incêndios por queimadas no cerrado

    23/29 Brigada voluntária que reduz incêndios por queimadas no cerrado (size_960_16_9_fundacao-grupo-boticario.jpg)

  • Uma árvore de Ipê Amarelo no Cerrado

    24/29 Uma árvore de Ipê Amarelo no Cerrado (size_960_16_9_ipe-amarelo-cerrado.jpg)

  • Cerrado (Wikimedia Commons)

    25/29 Cerrado (Wikimedia Commons) (size_960_16_9_cerrado-wiki-460-jpg.jpg)

  • Brigada voluntária que reduz incêndios por queimadas no cerrado

    26/29 Brigada voluntária que reduz incêndios por queimadas no cerrado (size_960_16_9_fundacao-grupo-boticario.jpg)

  • Fogo destroi vegetação da Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, situada a 30 km ao sul do centro da Capital Federal

    27/29 Fogo destroi vegetação da Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, situada a 30 km ao sul do centro da Capital Federal (size_960_16_9_cerrado.jpg)

  • Bird põe US$ 13 mi no cerrado brasileiro

    28/29 Bird põe US$ 13 mi no cerrado brasileiro (size_960_16_9_cerrado-600-wiki.jpg)

  • Serra da Canastra, em Minas Gerais

    29/29 Serra da Canastra, em Minas Gerais (size_960_16_9_serra-canastra.jpg)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasCerradoBiomaPreservação ambiental

Mais de ESG

Furacão Melissa: mudanças climáticas agravaram crise em quatro vezes

Desmatamento amazônico cai 11% e consolida quatro anos de queda

Lacuna de US$ 284 bilhões ameaça adaptação climática, alerta ONU

Lula e presidente da COP30 são selecionados como líderes climáticos pela TIME

Mais na Exame

Marketing

Slides não inspiram. Pessoas, sim

Infraestrutura

Obras do trem entre SP e Campinas começam em maio de 2026

Future of Money

Fundador da FTX busca perdão de Trump e diz que corretora 'nunca foi insolvente'

Mercados

Vale: 'É provável que haja dividendo extraordinário'; ação dispara