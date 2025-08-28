ESG

BTG Pactual mira mobilizar US$ 1 bi para projetos sustentáveis em parceria com IFC

Acordo firmado com braço do Banco Mundial nesta quinta-feira, 28, prevê investimentos até 2028 em bioeconomia da Amazônia e soluções baseadas na natureza

O acordo prevê que o BTG Pactual será responsável por identificar oportunidades de cofinanciamento, participação acionária e investimentos em fundos (Freepik)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15h30.

Última atualização em 28 de agosto de 2025 às 16h30.

Em meio ao crescente interesse em projetos verdes, a América Latina enfrenta desafios significativos na mobilização de capital para tirar as soluções promissoras do papel e escalar.

É nesse cenário que o BTG Pactual acaba de anunciar uma parceria estratégica com o International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial focado em financiamentos do setor privado.

Em acordo firmado nesta quinta-feira, 28, as duas organizações se unem para alcançar até US$ 1 bilhão em investimentos até o final de 2028 direcionados para iniciativas de impacto positivo nas comunidades e ecossistemas da região.

O foco será em mobilizar recursos e compartilhar expertises para enfrentar os maiores desafios globais atuais, como a crise climática.

Segundo Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, a colaboração acelera a execução das iniciativas, conferindo viabilidade e escala com potencial transformador.

"A alocação desses recursos será feita com cuidado, aderindo a critérios técnicos e financeiros, para que os investimentos a serem disponibilizados sejam utilizados para promover as mudanças de que precisamos para uma economia mais sustentável", destacou em nota.

Alfonso García Mora, vice-presidente regional da IFC para Europa, América Latina e Caribe, destacou o papel das empresas para impulsionar a agenda climática.

"A parceria é um testemunho do nosso compromisso em promover o desenvolvimento sustentável do setor privado e a criação de empregos na América Latina", complementou.

O acordo prevê que o BTG Pactual será responsável por identificar oportunidades de cofinanciamento, participação acionária e investimentos em fundos.

Já o IFC, presente no Brasil desde 1957, oferecerá soluções financeiras e técnicas, além de compartilhar as melhores práticas dentro dos seus padrões de desempenho social e ambiental. Atualmente, a instituição atua em áreas como urbanização, inclusão social, competitividade e produtividade, além da gestão de recursos naturais.

Foco dos investimentos

Os recursos serão direcionados para as seguintes frentes:

  • Cofinanciamento de iniciativas de desenvolvimento social e ambiental e de conservação;
  • Coinvestimentos em empresas de portfólio, infraestrutura e fundos de private equity;
  • Projetos de empresas com soluções baseadas na natureza;
  • Empreendimentos envolvidos na bioeconomia da Amazônia;
