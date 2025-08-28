BTG Pactual mira mobilizar US$ 1 bi para projetos sustentáveis em parceria com IFC

Em meio ao crescente interesse em projetos verdes, a América Latina enfrenta desafios significativos na mobilização de capital para tirar as soluções promissoras do papel e escalar.
É nesse cenário que o BTG Pactual acaba de anunciar uma parceria estratégica com o International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial focado em financiamentos do setor privado.
Em acordo firmado nesta quinta-feira, 28, as duas organizações se unem para alcançar até US$ 1 bilhão em investimentos até o final de 2028 direcionados para iniciativas de impacto positivo nas comunidades e ecossistemas da região.
O foco será em mobilizar recursos e compartilhar expertises para enfrentar os maiores desafios globais atuais, como a crise climática.
Segundo Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, a colaboração acelera a execução das iniciativas, conferindo viabilidade e escala com potencial transformador.
"A alocação desses recursos será feita com cuidado, aderindo a critérios técnicos e financeiros, para que os investimentos a serem disponibilizados sejam utilizados para promover as mudanças de que precisamos para uma economia mais sustentável", destacou em nota.
Alfonso García Mora, vice-presidente regional da IFC para Europa, América Latina e Caribe, destacou o papel das empresas para impulsionar a agenda climática.
"A parceria é um testemunho do nosso compromisso em promover o desenvolvimento sustentável do setor privado e a criação de empregos na América Latina", complementou.
O acordo prevê que o BTG Pactual será responsável por identificar oportunidades de cofinanciamento, participação acionária e investimentos em fundos.
Já o IFC, presente no Brasil desde 1957, oferecerá soluções financeiras e técnicas, além de compartilhar as melhores práticas dentro dos seus padrões de desempenho social e ambiental. Atualmente, a instituição atua em áreas como urbanização, inclusão social, competitividade e produtividade, além da gestão de recursos naturais.
Foco dos investimentos
Os recursos serão direcionados para as seguintes frentes:
- Cofinanciamento de iniciativas de desenvolvimento social e ambiental e de conservação;
- Coinvestimentos em empresas de portfólio, infraestrutura e fundos de private equity;
- Projetos de empresas com soluções baseadas na natureza;
- Empreendimentos envolvidos na bioeconomia da Amazônia;
