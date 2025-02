Boticário evita 92 toneladas de resíduos em 2024 ao apostar em refis de perfumaria recicláveis

O Boticário reduziu 92 toneladas de resíduos em 2024 ao ampliar o uso de refis em sua linha de perfumaria, volume equivalente ao peso de 76 carros populares.

A iniciativa começou em 2021 com o lançamento do refil "Arbo Forest" e reforça a estratégia de sustentabilidade e economia circular do grupo, que busca minimizar o impacto ambiental por meio da redução de resíduos, incentivos à reciclagem e circularidade de embalagens.

O Arbo Forest é feito de alumínio, um material altamente reciclável, e permite que os consumidores adquiram apenas o conteúdo do produto no recipiente mais leve e sustentável -- sem precisar comprar um novo frasco de perfume.

Em 2024, a marca expandiu a proposta com Arbo Puro, cuja tampa é feita de polipropileno de segunda geração certificado, obtido a partir de rejeitos de óleo de cozinha e gorduras industriais. A nova embalagem reduz em 51% as emissões de CO₂ em comparação às tampas tradicionais.

Expansão do portfólio

Desde 2022, a marca Glamour também oferece opções de refis para suas fragrâncias mais vendidas, como Glamour e Glamour Secret Black. Os refis são feitos de alumínio 100% reciclado e contêm 85% menos plástico do que as embalagens convencionais.

Em março do ano passado, o Boticário também lançou a Clash, sua nova linha de perfumaria masculina na família olfativa fougère. A fragrância já nasce com um design refilável, com frasco e válvula adaptados para reposição, reforçando o compromisso ESG da empresa.

Boti Recicla: maior programa de logística reversa do setor

Os refis fazem parte de um conjunto de ações que incluem a redução de resíduos e a reciclagem.

O programa Boti Recicla, criado em 2006, conta com mais de 4 mil pontos de coleta e permite que consumidores descartem embalagens de cosméticos, inclusive de outras marcas. Os materiais coletados são enviados a cooperativas para destinação correta.

“A introdução dos refis é um passo estratégico para nossas metas de ESG. Por serem até 90% mais leves que os frascos regulares, exigem menos recursos na produção e transporte, reduzindo a pegada ambiental”, destacou Mariana Cavanha, gerente sênior de ESG do Grupo Boticário.

Como compromisso, a empresa do setor de beleza quer reduzir em 15% o volume de resíduos por unidade vendida em comparação a 2022.