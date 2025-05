BNDES aprova mais de R$ 70 milhões do Fundo Clima para financiar projeto pioneiro na Mata Atlântica

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta sexta-feira, 30, R$ 77,6 milhões por meio do Fundo Clima para financiar um projeto pioneiro de silvicultura com espécies nativas da Mata Atlântica, no sul da Bahia.

O investimento será destinado ao plantio de 1.500 hectares de florestas produtivas, com espécies nativas. O bioma é hoje o mais degradado do Brasil e mantem apenas 12,5% de sua cobertura original.

Liderado pela Symbiosis Florestal, empresa voltada à produção de madeira sustentável, a iniciativa representa o primeiro financiamento do banco para o setor de silvicultura nativa.

A atividade se caracteriza pelo plantio e cultivo de árvores de espécies endêmicas brasileiras para uso econômico, por meio da colheita e comercialização de madeira livre de desmatamento ou outros produtos florestais. Um dos diferenciais é que as as espécies variadas têm tempos de crescimento entre 12 e 36 anos em média, até chegar no tamanho para o corte e extração madeireira.

Além da extração do ativo natural sem desmatar, o modelo combina manejo florestal contínuo e uso de espécies mistas, permitindo a preservação da biodiversidade local, geração de créditos de carbono e mitigação dos riscos climáticos.

A operação total envolve 3 mil hectares, sendo que o BNDES financia exclusivamente o componente nativo e o restante da área será intercalada com o reflorestamento de exóticas -- aquelas plantas que são introduzidas fora da sua área de distribuição natural.

"O projeto alia produção florestal, preservação e fortalece a economia verde e a restauração da Mata Atlântica”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Segundo ele, a iniciativa está alinhada às diretrizes do governo federal para desenvolvimento sustentável, com impacto socioeconômico estimado de 220 empregos diretos e indiretos na região.

Para a Symbiosis, o financiamento permitirá ampliar a escala do projeto, que também envolve inclusão social de comunidades locais.

O CEO Bruno Mariani reforçou que a produção de madeira nativa é “a forma mais eficiente de viabilizar o reflorestamento em larga escala que o mundo precisa para enfrentar a emergência climática e de perda da biodiversidade”.

O que é o Fundo Clima

O Fundo Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), é um dos principais instrumentos de financiamento para ações de mitigação das mudanças climáticas no Brasil.

Até o momento, o BNDES já aprovou R$ 262 milhões para projetos florestais nessa linha, demonstrando um foco crescente na promoção de florestas nativas como estratégia ambiental e econômica.

A Mata Atlântica, terceiro maior bioma da América do Sul, sofre com intensa degradação causada principalmente pela agricultura e conversão do solo para atividades de especulação imobiliária. Lar de aproximadamente 70% dos brasileiros, é um importante aliado do equilíbrio de ecossistemas.