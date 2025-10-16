BB e FAO se unem para desenvolver bioeconomia amazônica e expandir modelo na América Latina

Neste Dia Mundial da Alimentação, a Amazônia e outros biomas brasileiros ganham um novo acordo de cooperação voltado ao fortalecimento da bioeconomia.

Este modelo de desenvolvimento sustentável é agenda prioritária do Brasil na COP30 em Belém e desponta com um potencial de movimentar R$ 765 bilhões por ano até 2032, especialmente no setor de alimentos.

A parceria foi firmada pelo Banco do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em Roma, na Itália, durante o Fórum Mundial da Alimentação, e mira disseminar o modelo do bioma amazônico para outros países da América Latina.

O foco principal será a inclusão social e financeira de grupos historicamente marginalizados no acesso ao crédito rural, como mulheres, jovens, povos indígenas, afrodescendentes e comunidades tradicionais.

Por meio da cooperação, as instituições pretendem desenvolver e consolidar instrumentos financeiros inovadores que promovam o desenvolvimento sustentável na região.

Investimentos em bioeconomia

Atualmente, o Banco do Brasil já aplica mais de R$ 2 bilhões em sociobioeconomia, com impacto positivo em mais de 62 mil pessoas na Amazônia Legal.

A meta ambiciosa é ampliar esse volume para R$ 5 bilhões até 2030, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas e fortalecendo cadeias produtivas sustentáveis ligadas aos produtos da floresta.

José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Negócios Governo e Sustentabilidade Empresarial do BB, disse que a experiência do banco na área vem sendo positiva e gerando bons frutos.

"Agora, esperamos fomentar mais negócios e promover uma troca de experiências bem-sucedidas que possam ser replicadas no Brasil e no mundo", destacou.

O acordo reforça a estratégia de longo prazo da companhia rumo à transição para uma economia de baixo carbono e apoio a setores como agricultura regenerativa, energias renováveis e infraestrutura verde.

No mercado de capitais, o banco já distribuiu R$ 54 bilhões em títulos sustentáveis no Brasil e emitiu US$ 2 bilhões em bonds sustentáveis no mercado internacional.

Para a FAO, o acordo representa uma oportunidade de disseminar as inovações financeiras desenvolvidas pelo Banco do Brasil para outros países da região.

A agência da ONU contribuirá com gestão do conhecimento, fortalecimento de capacidades e geração de alianças estratégicas, a partir de iniciativas específicas identificadas no contexto regional.