Banco Mundial e Caixa investem US$ 500 milhões para acelerar ônibus elétricos no Brasil

Responsável por cerca de 10% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, o setor de transporte é peça-chave para que o país alcance suas metas climáticas e avance rumo à neutralidade de carbono até 2050.

Grande parte do desafio vêm do alto consumo de energia e a eletrificação se torna solução diante de uma matriz energética brasileira predominantemente renovável e limpa.

Mas não se trata só de uma questão ambiental: a transição completa da frota poderá gerar um incremento de 300 bilhões de reais à economia e criar mais de 500 mil empregos até 2050, apontam dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

Nesse contexto, o Banco Mundial aprovou na segunda-feira, 22, a primeira fase de um programa que representa um investimento de US$ 500 milhões para acelerar a eletrificação do transporte público brasileiro.

Na fase inicial, o foco será em financiar a substituição de ônibus movidos a diesel por cerca de 540 ônibus elétricos e construir a infraestrutura necessária: estações de recarga, modernização de garagens e melhorias na rede de distribuição de energia.

O projeto será implementado pela Caixa Econômica Federal, que atuará como intermediária financeira oferecendo linhas de crédito para cidades e operadores.

A expectativa é beneficiar cerca de 1,3 milhão de moradores que vivem próximos a corredores de transporte público diretamente e 280 mil usuários e motoristas regulares.

Além de ajudar na descarbonização do setor, os novos veículos reduzem significativamente o ruído e a poluição do ar nos centros urbanos, com impactos diretos na saúde e na qualidade de vida da população.

Para Jean Rodrigues Benevides, vice-presidente em exercício da Caixa, é um avanço significativo na modernização do transporte público.

"A iniciativa assegura investimentos, assistência técnica e inovação para acelerar a transição energética e alinhar o país às metas climáticas nacionais", destacou em nota.

Um setor em plena expansão O movimento ocorre em um momento de forte expansão da eletrificação no país. O Brasil superou recentemente a marca de mil ônibus elétricos em circulação. Embora o número ainda seja inferior ao de países vizinhos como Chile (2,6 mil) e Colômbia (1,7 mil), o crescimento tem sido expressivo. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), foram emplacadas 306 unidades no primeiro semestre de 2025, um salto de 141% em relação ao mesmo período de 2024. São Paulo lidera a transição, com 841 ônibus elétricos, representando 6,3% da frota municipal. A meta da capital paulista é ambiciosa: chegar a 20% dos 13,3 mil ônibus até o fim de 2028. A indústria também responde ao aumento da demanda. A BYD anunciou nos últimos dias a construção de uma nova fábrica de grande porte para chassis de ônibus elétricos no Brasil, prevendo elevar a produção de cerca de 600 unidades acumuladas na última década para até 7 mil chassis por ano nos próximos três anos. Economia produtiva e inclusão O programa também prevê a criação de empregos em diversos setores da cadeia produtiva, incluindo fabricação de ônibus, operações, manutenção e serviços especializados. Do total de US$ 500 milhões, US$ 490 milhões serão destinados aos investimentos em veículos e infraestrutura, enquanto US$ 10 milhões financiarão assistência técnica e fortalecimento institucional. Um dos diferenciais é a inclusão de medidas para ampliar a participação feminina no setor, oferecendo capacitação profissional para que cobradoras e trabalhadoras possam migrar para funções como motoristas, técnicas e gestoras de frota. "É um ponto de inflexão para o transporte urbano no Brasil", afirmou Cécile Fruman, diretora do Banco Mundial para o Brasil. "Ao combinar investimento com reformas institucionais e fortalecimento de capacidades, o Brasil pode atrair capital privado, fortalecer sua indústria doméstica e tornar o transporte público mais confiável e inclusivo para milhões de usuários", destacou. A Caixa disponibilizará linhas de crédito dedicadas para municípios e operadores de transporte interessados em adquirir frotas de ônibus elétricos e a infraestrutura associada. Além disso, a ideia é desenvolver um mercado de créditos de carbono proveniente dos projetos, o que pode gerar recursos adicionais para a sustentabilidade financeira das operações.

Plano Clima prevê aumento das emissões do transporte

Apesar dos avanços, o setor de transportes segue como um dos principais desafios climáticos do país. O recém-aprovado Plano Clima estabelece que o Brasil zere as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050 e reduza entre 59% e 67% das emissões até 2035, em comparação com 2005, conforme a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC).

Embora o maior peso das emissões brasileiras esteja no uso da terra e na agropecuária — responsáveis por mais de 70% do total —, o transporte enfrenta um gargalo estrutural na forte dependência do modal rodoviário.

Essa concentração compromete a eficiência energética e dificulta a transição para alternativas mais sustentáveis, tornando o transporte um dos poucos setores com previsão de aumento das emissões até 2030.

Em entrevista recente à EXAME, Aloisio de Melo, secretário nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), explicou que, nas cidades, a principal fonte de emissões está no uso de gasolina e diesel no transporte urbano de passageiros e de carga de curta distância.

“A aposta é na eletrificação e, principalmente, no aumento da participação do transporte coletivo. Há um desafio importante no setor, mas também uma oportunidade de transformação tecnológica”, afirmou.