AVB investe em pesquisa para transformar rejeitos da produção de aço em negócio

Considerada a única siderúrgica carbono zero do país, a Aço Verde do Brasil (AVB) quer dar um passo a mais na cadeia da sustentabilidade e aproveitar os rejeitos da produção de aço na própria planta ou até criar uma nova frente de negócio.

Falando à EXAME Solutions, Sandro Raposo, diretor de ESG e Novos Negócios da AVB, contou mais sobre economia circular e como a escória, pós e resíduos gerados na cadeia do aço estão sendo transformado em bríquetes, que podem ser utilizado nas caldeiras, na produção do metal ou até ser vendido no mercado.

“No futuro, os resíduos serão um grande negócio, tanto quanto o próprio produto. A circularidade é uma tendência mundial, porque resíduo é muito caro para dispor, precisa de terreno, tratamento”, conta.

A novidade é fruto de anos de pesquisa e está em fase final de implantação nas caldeiras da AVB, que planeja escalar a produção. Saiba mais sobre os planos da AVB na economia circular e qual o destino dos rejeitos da produção de aço no podcast ESG de A a Z, na EXAME.