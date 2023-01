Avatar, Professor Polvo e mais 5 filmes sobre meio ambiente para assistir no fim de semana

Desperdício de recursos, uso de tecnologia e a importância do pensamento ancestral são alguns dos temas amplamente discutidos quando o assunto é meio ambiente e práticas mais sustentáveis. Mas discussões como essas que eram restritas aos conglomerados empresariais, ambientalistas e especialistas em sustentabilidade tem se popularizado cada vez mais.

Falar sobre mudanças climáticas e os próximos passos da sociedade não é mais algo de nicho. Pelo contrário, muitos diretores e roteiristas estão dedicando espaços nas suas obras para dar ênfase às questões de meio ambiente. Pensando nisso, a equipe de ESG da EXAME separou alguns filmes e documentários sobre questões ambientais para você conhecer.

Avatar: O Caminho da Água

13 anos após o lançamento de Avatar, James Cameron retorna ao mundo de Pandora com novo filme da franquia. Em Avatar: O Caminho da Água, Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldanha), se tornam pais e, por esse motivo, o protagonista se vê dividido em um impasse: proteger a família ou combater o inimigo que ameaça o modo de vida do povo Na’vi.

Em mais de três horas de filme, o longa explicita a adoração de Cameron pelos mares ao trazer o elemento quase como um outro personagem na trama. Assim como o estreante de 2009, a continuação da saga traz discussões importantes sobre a importância da preservação e respeito com a natureza.

Disponível nos cinemas.

Nosso Planeta

De 2019, Nosso Planeta é uma série-documental que conta a história da fauna dos diferentes biomas do planeta Terra. O documentário apresenta os animais como verdadeiros protagonistas das suas histórias. Com imagens inéditas sobre algumas espécies e narração especial de David Attenborough, a série acompanha os comportamentos dos animais e escancara os impactos das mudanças climáticas na vida e autorregulação dos bichos.

Disponível na Netflix.

Professor Polvo

Dirigido por Pippa Ehrlich e James Reed, Professor Polvo acompanha a interessante história do mergulhador cineasta que estabelece uma amizade com um polvo na África do Sul. Com imagens ricas e uma narração descritiva, o telespectador mergulha junto na descoberta dessa intrigante narrativa. Há uma sensibilidade ao mostrar como o mergulhador aprende lições profundas apenas observando o animal. Além disso, o documentário propõe reflexões sobre a interação saudável entre seres humanos e os animais.

Disponível na Netflix.

Amazônia Eterna

A Amazônia é a última região de floresta contínua, diz o documentário. Assinado pelo diretor Belisario Franca, o filme documental traz a perspectiva de ambientalistas, agricultores, economistas, professores e povos indígenas retratando as visões que cada um deles tem sobre a região. Conhecimento ancestral, biodiversidade e desmatamento de madeira estão entre as temáticas tratadas pelo documentário. Dito isso, o longa convida o telespectador para uma viagem na tentativa de responder quais são os caminhos do desenvolvimento econômico sustentável na Amazônia.

Disponível na Disney+.

Wall-E

Produzido pela Pixar Animations Studios, Wall-E conta a história de um robô criado para compactar grandes cubos de resíduos em uma versão da Terra desabitada e coberta por lixo. Porém, o destino do pequeno robô muda quando ele parte para uma aventura no espaço, que pode salvar o rumo da humanidade. O filme de ficção, lançado em 2008 e dirigido por Andrew Stanton, mostra – de maneira lúdica e acessível para as crianças – os impactos da sociedade na Terra e quais devem ser os caminhos a serem evitados.

Disponível na Disney+.

Ilha das Flores

Qual é a diferença entre tomates, porcos e seres humanos? Essa é a grande pergunta de Ilha das Flores, o curta-metragem que já se estabeleceu como clássico quando o assunto é meio ambiente. O documentário do diretor Jorge Furtado tem pouco mais de 10 minutos mas é intenso e traz muitas informações. O curta-metragem mistura imagens de arquivo a um tom de sarcasmo único enquanto discute desigualdade social e o desperdício. E ele faz tudo isso de maneira curiosa: acompanhando as etapas de plantação, transporte, venda e descarte de um tomate.

Disponível na Globoplay.

Brave Blue World: A Crise Hídrica

Como construir um futuro com uso sustentável de água? Essa é a questão explorada durante os 50 minutos do documentário Brave Blue World: A Crise Hídrica. Lançado em 2019, o longa explica ao telespectador quais são as opções tecnológicas disponíveis para o tratamento de água, recurso essencial para a vida na Terra. O documentário tem um tom otimista ao tratar a sustentabilidade como meio para novas e melhores possibilidades de utilização da água.

Disponível na Netflix.

