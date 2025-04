Assaí abre inscrições para prêmio que destina R$ 1,3 milhão para pequenos negócios de alimentação

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Academia Assaí, iniciativa de valorização e capacitação de micro e pequenos empreendedores do ramo de alimentação no Brasil. Promovido pelo instituto social do Assaí Atacadista, a inscrição para o prêmio é gratuita, abrange todo o país e distribuirá mais de R$ 1,3 milhão em prêmios.

A premiação inclui valores em dinheiro, vale-compras e smartphones, além de oferecer uma trilha de capacitação profissional com foco na gestão e no crescimento sustentável dos negócios.

A estratégia, que já premiou mais de 7 mil empreendedores desde 2018, é voltada para quem atua com produção e/ou vendas de alimentos — seja em pontos fixos, por encomenda ou como vendedor(a) ambulante. O objetivo é fortalecer tanto negócios formais quanto informais, oferecendo apoio para empreendedores em todo o Brasil.

“Ao longo das edições, vemos o impacto real que o prêmio tem na vida de muitos empreendedores. Esta é uma verdadeira ferramenta de transformação social e econômica, que oferece capacitação, visibilidade e oportunidades de crescimento. A cada edição, conhecemos histórias de resiliência que mostram como investir nesses empreendedores é investir no futuro do Brasil”, afirma Fábio Lavezo, gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Instituto Assaí.

Premiação e etapas

O Prêmio Academia Assaí está dividido em três categorias: Vendas por Encomenda, Ponto de Venda Fixo e Vendedor(a) Ambulante.

Na primeira fase, 2.100 empreendedores serão selecionados, com 700 por categoria, e cada um receberá R$ 300 e quatro dias de capacitação online. Na segunda fase, 210 finalistas serão escolhidos e, entre eles, serão selecionados os vencedores regionais. A etapa final, que envolve empreendedores de todo o país, escolherá um vencedor por categoria, que receberá mais de R$ 22 mil em prêmios.

Além disso, serão reconhecidos os vencedores nas categorias especiais de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, totalizando seis grandes vencedores nacionais.

Conheça os vencedores da última edição

Entre os vencedores anteriores, destacam-se histórias de crescimento impulsionadas pela visibilidade e capacitação proporcionadas pelo prêmio.

Ângela Patrícia da Silva, vencedora na categoria Vendas por Encomenda em 2024, viu sua confeitaria artística especializada em suspiros crescer de forma acelerada. Em apenas seis meses, ela aumentou em 50% sua produção e faturamento, ampliando sua atuação de Cabo de Santo Agostinho para outras cidades de Pernambuco.

Vanessa Mara da Cruz Borges, vencedora na categoria Vendedor(a) Ambulante, tem sua marca “Cacau Criola” como exemplo de crescimento após o prêmio. O reconhecimento aumentou a visibilidade de seus brownies, especialmente o de gengibre com dendê, e abriu portas para novas parcerias, além de possibilitar a organização e planejamento de suas vendas, incluindo o lançamento de novos produtos e um site oficial.

Mulheres lideram PMEs digitais, mas maioria ainda empreende sozinha, aponta pesquisa

Fabiana de Aquino Magalhães Ramalho, vencedora na categoria Vendas Ponto Fixo, transformou sua loja de bolos artesanais em uma das mais conhecidas da Zona Norte de São Paulo. Após o prêmio, ela aplicou os conhecimentos adquiridos em gestão e estratégia, o que resultou em maior visibilidade e reconhecimento dos clientes, consolidando ainda mais sua marca.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir no Brasil e realizar um curso gratuito na plataforma Academia Assaí. As inscrições vão até o dia 25 de maio de 2025 e estão disponíveis neste site.