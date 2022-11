As urgências nas práticas ESG serão abordadas no 5º Fórum de Marketing Relacionado à Causa

A CAUSE, a ESPM, o Ipsos e o Instituto Ayrton Senna, com apoio do Grupo MOL, realizarão, no próximo 7 de novembro, um encontro para dialogar sobre “O papel do marketing de causas no ESG”. A quinta edição do Fórum de Marketing Relacionado à Causa terá formato híbrido, sendo presencial no auditório da faculdade ESPM, em São Paulo, com transmissão online, em tempo real.

Na abertura do evento, o Ipsos apresentará o relatório Reputation Council 2023, demonstrando a visão de líderes de opinião do mercado sobre o papel das empresas em áreas como diversidade, sustentabilidade, inclusão e os principais desafios corporativos para o próximo ano. Dentre os dados que serão apresentados, uma pesquisa feita com membros de conselhos administrativos revela: 55% acredita que o ESG mudou fundamentalmente a maneira como as empresas operam.

Depois, as atividades seguem com painéis divididos em dois segmentos principais, que terão executivos para debater temas como: os desafios e as empresas que estão na vanguarda do ESG; como sair da tática para ações estratégicas; mercado de investimento social; e mais.

“As pautas cada vez mais urgentes para o contexto atual são imprescindíveis para que as empresas avancem com operações socialmente responsáveis e estejam prontas para a transformação constante do país. O marketing relacionado à causa aumenta esse engajamento das organizações com seus públicos de interesse em torno de ações que geram valor à sociedade”, comenta Monica Gregori, diretora executiva da CAUSE e especialista em marketing.

Gregori mediará o painel que falará sobre consumo e marcas, abordando os principais desafios de empresas que estão na vanguarda das boas práticas de ESG. Marcas como RaiaDrogasil, Petz e Loungerie/Modacomverso integrarão a primeira mesa.

Já a rodada de debates terá como foco o mercado de investimento social e a importância do marketing de causa para o terceiro setor, e será conduzida por Anna Beatriz Thieme, gerente de Comunicação e Marketing do Instituto Ayrton Senna. SOS Mata Atlântica, Pacto Global e a Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) estarão entre os convidados.

“O objetivo do encontro será conectar diversos atores, sejam profissionais, empresas ou organizações que já atuam em causas legítimas e urgentes de nossa sociedade. Assim, poderemos destacar as boas práticas do mercado e inspirar mais iniciativas que se utilizem do marketing relacionado à causa como ferramenta para promover impacto social positivo”, afirma Anna Beatriz Thieme, gerente de Comunicação e Marketing do Instituto Ayrton Senna.

Para Marcus Nakagawa, coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental - CEDS, que conduzirá todo o evento, “o marketing relacionado à causa também precisa ser inserido na estratégia ESG das empresas para promover as organizações da sociedade civil, ter o aumento do faturamento dos produtos e serviços, e levar as causas aos consumidores”.

PROGRAMAÇÃO

9h00 – Welcome Coffee

9h30 – Abertura Ipsos

9h45 – Painel 1 – Quais os desafios e quais empresas estão na vanguarda das práticas ESG: é uma questão cultural/organizacional?

Mediadora Mônica Gregori (CAUSE)

Convidados:

Loungerie / ModaComVerso (ABVTEX) – Eduardo Costa

RaiaDrogasil – Giuliana Ortega

Petz – Lucas Magoga

10h45 – Coffee Break

11h00 – Apresentação Guia de Produtos Sociais (MOL), por Vanessa Henriques

11h15 – Painel 2 – Mercado de investimento social: como o ESG e o marketing de causas é importante para o terceiro setor

Anna Beatriz Thieme (Instituto Ayrton Senna)

Convidados: