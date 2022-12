Arezzo&Co estreia loja em Paraisópolis em ação social com a Costurando Sonhos

"Primeiro pensamos em promover um curso de culinária, pela proximidade de Paraisópolis com o Morumbi, um dos bairros mais ricos de São Paulo. Mas entendemos que as mulheres já cozinhavam em seus trabalhos e casas. Depois, pensamos em algo no universo da beleza, mas recuamos porque deixá-las mais bonitas também poderia gerar ciúmes e violência dos parceiros. Aí decidimos pela produção em moda, acreditando na transformação social. Assim, nasceu o programa de profissionalização Costurando Sonhos", disse Suéli Feio em entrevista exclusiva à EXAME. Desde então, mais de 600 mulheres foram capacitadas.

