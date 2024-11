Após diminuição de 75% no uso de sacolas pláticas, Suécia revoga taxa sobre produto

A partir desta sexta-feira, 1º, a Suécia abolirá o imposto sobre sacolas plásticas, encerrando uma medida que reduziu drasticamente o uso dessas sacolas em mais de 75% nos últimos quatro anos. Desde a introdução do imposto de 3 coroas (R$ 1,62) por sacola em maio de 2020, o consumo médio caiu de 74 sacolas por pessoa em 2019 para apenas 17 em 2023.

De acordo com o The Guardian, o imposto foi originalmente implementado em conformidade com uma diretiva da União Europeia de 2015, que pedia uma redução significativa no uso de sacolas plásticas. No entanto, o atual governo de coalizão centro-direita, apoiado pelo partido de extrema-direita Democratas da Suécia, anunciou no ano passado a decisão de eliminar a taxa. Eles argumentaram que, como o consumo de sacolas plásticas no país já estava abaixo da meta da UE, o imposto havia cumprido seu objetivo.

Críticos, incluindo a Agência Sueca de Proteção Ambiental, alertam que a retirada do imposto pode levar a um aumento no uso de sacolas plásticas. "Achamos que o governo poderia ter avaliado melhor antes de tomar essa decisão", disse Åsa Stenmarck, representante da agência ao The Guardian. A meta da UE é que o consumo não ultrapasse 40 sacolas por pessoa a partir de 2025; se o país não atingir esse objetivo, poderá enfrentar multas da UE.

Possível aumento do uso de sacolas plásticas

Defensores do meio ambiente temem que essa mudança leve a um aumento do uso de sacolas plásticas, revertendo hábitos sustentáveis adquiridos nos últimos anos. "Esperamos que a indústria não comece a promover o uso de sacolas plásticas novamente e que os consumidores mantenham o hábito de levar suas próprias sacolas", disse Stenmarck.

Além disso, a decisão de revogar o imposto foi criticada como parte de uma narrativa populista de direita. Rolf Lindahl, da Greenpeace Suécia, afirma que a taxa se tornou alvo de debates culturais, com partidos de direita apresentando-a como um exemplo de excesso ambiental do governo. Já Joakim Brodahl, da organização Keep Sweden Clean, disse que a ausência do imposto pode reduzir o custo das sacolas para os consumidores, o que poderia estimular um aumento na utilização.