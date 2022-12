Americanas S.A. oferece capacitação em sustentabilidade e ESG para lojistas do marketplace

A varejista Americanas S.A passa a disponibilizar uma trilha de educação em sustentabilidade corporativa e ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, em tradução livre) para todos os 149 mil lojistas parceiros da Americanas Marketplace. Totalmente gratuitos e 100% online, os cursos irão abordar, inicialmente, conceitos básicos sobre ética e responsabilidade social, além das premissas da Agenda 2030 da ONU e Direitos Humanos.

"Trabalhamos com a frente de educação na Americanas Marketplace desde 2016, com foco em ajudar o nosso parceiro lojista com conteúdos necessários para atuar e performar melhor no marketplace. Essa trilha de ESG, em especial, é resultado de um esforço combinado do nosso time de capacitação e da equipe de sustentabilidade. É uma iniciativa que em linha com a estratégia ESG da companhia e focada no engajamento da nossa cadeia de valor", diz Marco Zolet, diretor executivo de marketplace da Americanas S.A.

Na fase inicial do curso serão três módulos: Sustentabilidade, Agenda 2030 e ODS e Direitos Humanos, todos curtos e pensados para fácil absorção e finalização. Cada um dos cursos oferecidos gera um certificado após a conclusão. Além dos três módulos iniciais de ESG, a Americanas S.A. prevê incluir mensalmente novas capacitações, como trilhas de Diversidade e Inclusão, Gestão Ambiental, Mudanças Climáticas, Cadeia de Valor, entre outras.

A trilha fica disponível por tempo indeterminado para toda a base de lojistas do marketplace, e não há um prazo exato para que todos os lojistas concluam. De acordo com o executivo, há incentivos mensais de comunicação para engajar também os novos lojistas a consumirem esses conteúdo.

"Nós temos uma base de 149 mil lojistas parceiros, sendo cerca de 40% deles microempreendedores individuais (MEIs), que muitas vezes não teriam acesso a esse tipo de conteúdo. É um volume grande, que nos dá orgulho, mas também gera um senso de responsabilidade. Queremos mais que capacitá-los em ESG, e sim contribuir para entenderem que vão precisar evoluir nessas questões para continuarem sendo relevantes no mercado".

A plataforma de capacitação da Americanas Marketplace foi criada em 2016 com a ideia de ajudar no desenvolvimento de lojistas, ajudando-os desde os primeiros passos na plataforma. Com mais de 470 cursos e workshops sobre temas como vendas, SAC, finanças, tecnologia e operação, logística e empreendedorismo, a plataforma oferece videoaulas, áudio treinamentos e e-books interativos.

Os módulos são ministrados por profissionais da Americanas Marketplace e por consultores e influenciadores convidados, com conteúdos estratégicos, como precificação, negociação, planejamento financeiro e análise de dados para vendas. Do total de parceiros ativos, 50% já passou por alguma capacitação.

Trajetória ESG

Com uma trajetória ESG sólida e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, a Americanas S.A. já impactou mais de 1,7 milhão de pessoas com iniciativas diversas, como a chegada nas favelas do País por meio da Americanas na Favela; com projetos com foco em capacitação e empregabilidade; e com mais de R$ 5 milhões de investimento na Amazônia.

Há 8 anos consecutivos como integrante do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, a Bolsa brasileira, a companhia foi um dos destaques do indicador global de performance das empresas líderes em sustentabilidade no mundo, o Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

"Foi um ano em que evoluímos muito na nossa estratégia ESG. Nos aproximamos ainda mais do UNICEF, auxiliando na promoção da dignidade menstrual no Norte e Nordeste, evoluímos na construção de uma política de diversidade, inclusão e direitos humanos, e fortalecemos ainda mais nossos laços com o MOVER para construir oportunidades na liderança para pessoas negras", diz Bruna Sabóia, Gerente de Sustentabilidade.