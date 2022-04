Americanas quer ter mais produtos ambientalmente certificados

A varejista Americanas S.A. tem trabalhado para a ampliação das práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) e anuncia novas metas. Depois de se comprometer em ser carbono neutro até 2025, agora a companhia quer ter, até 2023, cerca de 20 mil produtos certificados na Americanas + Clima, plataforma criada para auxiliar os consumidores na identificação de produtos que possuem certificações ambientais; atingir 100% da operação abastecida com energia renovável até 2030 (hoje em 37%); e aumentar o uso de embalagens recicláveis para reduzir os resíduos sólidos em 30% até 2030.

"Além do plano macro, desenvolvemos um plano de ação para cada uma das metas ambientais que definimos, com objetivos concretos para alcançá-las – como, por exemplo, fazer com que 100% das novas lojas da companhia sejam lojas 'verdes', com uso de uso de materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, e também o investimento em microbases logísticas, que encurtam distâncias e deslocamentos, auxiliando na redução das nossas emissões”, diz Bruna Saboia, gerente de sustentabilidade da Americanas S.A.

Para evoluir rumo a uma operação totalmente eficiente e sustentável, a Americanas S.A. definiu um plano de ação na frente ambiental de sua estratégia ESG. Entre as ações está a adesão ao Business Ambition for 1.5ºC, iniciativa do Based Targets initiative’s (SBTi) que reafirma o compromisso de grandes companhias com o Acordo de Paris para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C, estimulando a criação de metas baseadas na ciência e com foco em uma operação carbono neutro (NetZero) até 2050, sendo a meta da empresa para 2025.

A Americanas S.A também integra, há 8 anos, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, considerado o principal indicador do desempenho das empresas brasileiras no comprometimento com a sustentabilidade. Em 2021, a companhia passou a integrar ainda o Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), índice global que reúne as maiores empresas do mundo que obtiveram a melhor avaliação em quesitos econômicos, ambientais e sociais. Em 2022, a Americanas S.A. foi destaque no The Sustainability Yearbook, da S&P Glogal, por ter apresentado a maior evolução em seu setor no questionário ESG.

Agora, a companhia também foi listadas no Índice CDP Brasil de Resiliência Climática (ICDPR70), índice do CDP (Carbon Disclosure Project) que mede o impacto ambiental de mais de 9 mil empresas e governos em todo o mundo. A carteira inclui 36 empresas da Bolsa Brasileira (B3) que demonstraram elevado nível de conscientização sobre as questões climáticas e medidas efetivas na redução de suas emissões de CO2 na atmosfera.