Ambev vai conectar bares e restaurantes para evitar desperdício de alimentos e combater a fome

33 milhões de pessoas passam fome no Brasil e não têm certeza de quando vão conseguir fazer a próxima refeição. Com tal realidade, o Brasil voltou ao Mapa da Fome das Nações Unidas. Por outro lado, cerca de 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente no Brasil, segundo dados da FAO/ONU.

Para ajudar a minimizar o desperdício e contribuir com a alimentação de brasileiros que não têm o que comer, a Ambev fez uma parceria com a startup social Comida Invisível que vai conectar estabelecimentos como restaurantes, bares, mercados e supermercados que querem doar alimentos, com quem precisa.

A partir de agora, pontos de vendas da região oeste do Rio de Janeiro, cadastrados no BEES – plataforma B2B da Ambev – podem solicitar seu cadastro junto à startup social, que atua com soluções de combate ao desperdício de alimentos. A escolha do RJ para acolher a etapa inicial da iniciativa não é por acaso, já que a fome atinge 2,7 milhões de pessoas no estado.

A ideia é que, após a fase piloto no Rio de Janeiro, que deve durar três semanas, o projeto ganhe força e seja escalado para todo o país, podendo alcançar mais de 190 mil pontos de vendas parceiros da Ambev, com potencial de doações de 570 mil toneladas de alimentos por mês. Além disso, o centro de distribuição de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, vai doar 17 toneladas de alimentos nesse primeiro mês. O projeto prevê que a Ambev também faça doações mensais via Comida Invisível, tanto do CD do Rio, como dos outros 97 centros em todo país para destinarem alimentos às ONGs.

“Sabemos que muitas famílias vivem em situação de insegurança alimentar e, por isso, buscamos um parceiro que nos ajudasse a dar destinação a uma parte de alimentos que normalmente seriam descartados. Temos consciência de que, com o nosso tamanho, conseguimos impulsionar muita gente. Por isso, disponibilizamos aos nossos pontos de venda a possibilidade de contribuir com o trabalho realizado pela Comida Invisível”, diz Carla Crippa, vice-presidente da área de Impacto Positivo e Relações Corporativas da Ambev.

Os pontos de venda podem sinalizar quais alimentos estarão disponíveis para doação. De acordo com a Lei 14.016/20 é permitido doar alimentos que estejam dentro do prazo de validade (próximos do vencimento), que não tenham comprometidas sua integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem e tenham mantidas suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável. A Comida Invisível também oferece apoio de nutricionistas para orientar os pontos de venda sobre quais produtos estão aptos para doação.

“A parceria com a Ambev é revolucionária, com ela ganhamos a tração que a plataforma precisa. É muito gratificante uma parceria nessa magnitude, com uma empresa que entende a importância do seu papel e o impacto social e ambiental”, comenta Daniela Leite, CEO da Comida Invisível.

O cadastro dos pontos de venda na plataforma é financiado pela Ambev, que quer disseminar a cultura da doação de alimentos em seu ecossistema. Além disso, a companhia também participa com a doação dos alimentos de seu Centro de Distribuição.

Para Diogo Gomes, proprietário do bar Art Chopp, no bairro de Taquara no Rio de Janeiro, estar com a Ambev nesta iniciativa é poder provocar uma mudança social. “Já tínhamos no Art Chopp algumas iniciativas de reaproveitamento do alimento, mas tenho certeza de que ainda temos muitas oportunidades dentro da cozinha e estamos muito felizes em ser um dos primeiros bares a entrar no projeto de combate à fome”, conta.