Ambev irá investir R$ 40 milhões em projetos de valorização da cultura brasileira

A Ambev, gigante de bebidas com raízes brasileiras, comemora nesta terça-feira (5) seu aniversário de 25 anos e lança um edital especial para impulsionar a diversidade e cultura do Brasil. O “Edital Ambev Brasilidades” está com inscrições abertas e irá selecionar projetos que representem a arte, dança, gastronomia, audiovisual, esporte e outras frentes culturais para destinar até R$40 milhões e ajudar a apoiar sua jornada e crescimento.

Em entrevista à EXAME, Carla Crippa, Vice-Presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev, destacou que a marca nasceu da fusão com as centenárias Brahma e Antarctica e trouxe outras internacionais icônicas para o dia a dia dos brasileiros ao longo dos anos, como Budweiser, Spaten e Corona. "Somos historicamente um dos grandes incentivadores de festas, eventos e iniciativas populares, de todos os tamanhos e regiões do país. Seja nos Carnavais, festas de São João, shows ou festivais. E esse edital é uma continuidade da nossa jornada de apoio a iniciativas culturais e esportivas", disse.

Segundo Leandro Mendonça, Diretor de Eventos e Experiências da Ambev, a contribuição da Ambev para a sociedade vai muito além. "Nosso grande foco é provocar mudanças relevantes e estruturais, impulsionar as pessoas e direcionar o país numa direção próspera. E isso também passa pela valorização da cultura e do esporte”, complementou.

Para participar, é preciso se increver gratuitamente pela plataforma Prosas até 31 de dezembro de 2025. Na plataforma, as organizações podem acompanhar o andamento do processo e as orientações do edital.

Entre os critérios de seleção, está ser um projeto contemplado dentro da lei regulamentar de incentivo e garantir a mobilidade social, desenvolvimento técnico e geração de renda dos participantes. Outro pré-requisito é a capacitação e conexão dentro do mercado de trabalho, alinhados com o compromisso de inclusão produtiva da Ambev.