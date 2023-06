Aliança Empreendedora prevê beneficiar 5 mil empreendedoras negras com capacitação gratuita

O projeto Tamo Junta tem como objetivo oferecer uma capacitação gratuita para 5 mil mulheres negras que têm pequenos negócios ou trabalham como autônomas. No programa serão abordados temas como Acesso a Crédito, Gestão Financeira, Marketing e Vendas e Precificação. A iniciativa oferecerá a capacitação remota ou presencial, e é uma parceria da Aliança Empreendedora com o banco JP Morgan.

“As periferias paulistas carregam grandes potências empreendedoras que se dão seja por necessidade ou por vocação. Queremos fortalecer o empoderamento feminino negro e contribuir com a auto-percepção empreendedora e de identidade como mulheres negras, através da capacitação e a conexão gerada pela integração a uma rede. Acreditamos no impacto positivo que essas ferramentas podem trazer não só às mulheres e as comunidades que pertencem.” afirma Camila Maria Reis, coordenadora de projetos da Aliança Empreendedora.

O conteúdo foi pensado para tornar linguagens técnicas mais acessíveis e práticas para a realidade dos micro e pequenos negócios. No formato presencial, serão feitos cinco encontros em turmas itinerantes, com atividades assíncronas e síncronas acompanhadas por facilitadoras – outra opção é de formato integralmente assíncrono ou assíncrono pela plataforma Tamo Junto.

Além do conteúdo do curso, as mulheres que concluírem o curso terão a possibilidade de inscrição em 500 vagas de mentoria – além de participar de um processo seletivo para receber bonificações em serviços para negócios e formações continuadas.