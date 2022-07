Acer produzirá no Brasil notebook com maior percentual de plástico reciclado

A fabricante de produtos de tecnologia Acer anunciou nesta quarta-feira, 20, a produção nacional do Aspire Vero, o notebook mais sustentável da marca. O país receberá a fabricação do device a partir de setembro, quando a máquina também estará disponível para venda.

“É uma satisfação imensa trazer a produção do Aspire Vero para o Brasil. No país, a versão importada do Vero já está disponível para compra, mas a produção local traz um novo momento da marca em território nacional, com o maior reforço de ações e posicionamentos sustentáveis da companhia”, afirma Germano Couy, Gerente Geral da Acer na América Latina.

Esse é o primeiro dispositivo dentro da plataforma Earthion, que divulga as ações de sustentabilidade da companhia. A Earthion englobadesign de produtos, produção, energia, logística, design de embalagem e reciclagem.

Tecnologia verde

O Vero é composto por 50% de plásticos PCR (pós-consumo) na tampa do teclado e 30% na tampa superior e inferior e moldura, e mais de 99% da tela é reciclável. Ainda sobre o teclado, as teclas R e E espelhadas reforçam a principal mensagem da linha: REduzir, REutilizar REciclar.

Na cor Volcano Grey, junção do amarelo e cinza, o computador tem chassi texturizado e sem pintura para reduzir o impacto negativo dos VOCs (compostos orgânicos voláteis os quais incluem uma variedade de produtos químicos).

A embalagem do Aspire Vero é100% reciclável, com 85% de papel reciclado na caixa e design funcional, sendo que parte dela se transforma em uma espécie de suporte para que a máquina fique inclinada, proporcionando melhor posição para digitação, aumentando a ventilação e consequentemente, reduzindo o consumo de energia. A tinta é a base de soja. "Levamos 60 dias adicionais para o lançamento do produto para qualificar o fornecedor desta tinta, por exemplo", diz Couy.

O equipamento também tem, segundo a fabricante, fácil reparação, reutilizável e reciclagem. Isso porque a alocação de espaço extra e os parafusos padrão oferecem mais conveniência no momento de um eventual upgrade de memória ou armazenamento, prolongando, assim, a vida útil do notebook. "Queremos que esse seja um produto durável. É errada a ideia de que algo feito de material reciclável tem menor qualidade".

Fabricação

Apesar da produção nacional, o insumo plástico do produto não vem do Brasil, mas sim de Taiwan. Segundo o executivo, um próximo passo é adquirir os insumos de cooperativas locais de reciclagem, bem como acompanhar melhor essa cadeia. "Por outro lado, os insumos da embalagem são do Brasil".

Outra análise importante é a questão do preço, podendo ser esse produto 10% mais caro do que a versão tradicional. "Temos um desafio de comunicação que é engajar o consumidor e mostrar que ele está pagando por algo de qualidade e sustentável, sendo que a redução de custo só se dará com o fortalecimento da cadeia".

VeroSense

O VeroSense é o software integrado da Acer para incentivar nas metas dos usuários que se preocupam com o meio ambiente, como economia de energia para prolongar a vida útil da bateria. O aplicativo, incluso no Aspire Vero, oferece aos usuários quatro modos de desempenho para escolher: Desempenho, Equilibrado, Eco e Eco+. O aplicativo oferece facilidade para uso, com interface simples e informações úteis para mostrar que cada cliente está fazendo sua parte. "A economia de energia por uso do aparelho é uma forma de cada um fazer sua parte".

Compromissos Acer

Além de Earthion, a Acer possui outros projetos e iniciativas para preservação do meio ambiente. Em números, em todo o mundo a marca já aumentou 50,1% em eficiência em termos de energia em seus notebooks se comparado a dados de 10 anos atrás.

Outro número a ser destacado é que, desde 2011, a Acer poupou 109.054 toneladas de carbono, inclusive assumindo o compromisso de carbono zero até 2035.

Outra iniciativa da marca é o Project Humanity, que foca aumentar a conscientização sobre a intensificação das questões globais e para encorajar cada funcionário da companhia a contribuir para mudanças positivas. O Project Humanity começou no nível individual, buscando inspirar os funcionários a proporem novas ideias em sua capacidade profissional e contribuírem coletivamente para os objetivos de redução, reutilização, reciclagem e reaproveitamento.