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A nova geopolítica da água: como a guerra no Oriente Médio agrava uma crise hídrica histórica

À EXAME, especialista destaca que o recurso natural se torna o mais estratégico do século e faz um alerta sobre a escalada do conflito: “O Irã pode entrar em um colapso de água zero”

Represa Amir Kabir, um dos principais reservatórios que abastecem Teerã, registra níveis historicamente baixos (Getty Images)

Represa Amir Kabir, um dos principais reservatórios que abastecem Teerã, registra níveis historicamente baixos (Getty Images)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 16 de março de 2026 às 14h15.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 14h26.

A guerra que entra na terceira semana no Oriente Médio está revelando uma vulnerabilidade silenciosa da região que vai muito além do petróleo: a escassez de água.

Em uma das áreas mais áridas do planeta, ataques e tensões militares aumentam o risco sobre sistemas de abastecimento já pressionados por décadas de má gestão, crescimento populacional desordenado e o agravamento das mudanças climáticas.

Para Ricardo Assumpção, sócio líder de Sustentabilidade da EY, a escalada do conflito mostra que o recurso natural hídrico é o mais estratégico do século e está cada vez mais no centro das tensões globais. 

“Eu tenho batido muito nessa tecla: a água pode desequilibrar a balança geopolítica”, afirma, em entrevista à EXAME.

A pressão sobre o recurso tende a crescer à medida que a população global aumenta e a crise do clima intensifica secas e eventos extremos, ao mesmo tempo que duas das 8 bilhões de pessoas do mundo vivem sob estresse hídrico severo. 

Segundo o especialista, a escassez tende a se tornar um fator cada vez mais relevante para economias, governos e a própria segurança internacional. Até porque, há um fator inegável no jogo: a humanidade não sobrevive sem água e diferentemente de outras matérias-primas, ela não pode ser fabricada.

“A água se torna um vetor econômico fortíssimo. Haverá ainda uma guerra pela água. Não é uma situação pontual ou regional, é global", destaca Ricardo.

Uma crise anterior à guerra

Embora o conflito recente tenha ampliado os riscos, a crise hídrica no Oriente Médio está longe de ter começado agora. A região já é considerada uma das mais vulneráveis do planeta em disponibilidade de água.

O Golfo concentra apenas cerca de 2% das fontes globais renováveis de água potável, o que obriga muitos países a dependerem fortemente de tecnologias como a dessalinização, um processo que transforma água do mar em água potável e ainda é bastante caro.

No caso do Irã, o problema é estrutural e se arrasta há décadas. No país chove cerca de um terço da média global e, ao longo dos anos, houve um esgotamento das reservas subterrâneas devido a má gestão hídrica historicamente voltada para a agricultura intensiva.

A nível de comparação, o Brasil detém aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo e tem na Amazônia seu grande regulador do ciclo das chuvas.

Além da limitação natural, o Irã também enfrentou décadas de exploração intensiva dos recursos hídricos, especialmente para sustentar atividades econômicas que dependem da irrigação.

"O que acontece é que as secas aumentam e eles simplesmente não têm mais de onde tirar água", explica Ricardo. Nos últimos anos, a situação foi agravada pelas estiagens mais frequentes e superexploração de aquíferos, o que levou reservatórios a níveis historicamente baixos.

++ Leia mais: como a guerra no Oriente Médio pode impulsionar energias renováveis? 

Quando a guerra atinge a água

Em um cenário dramático já pressionado, especialistas destacam que os conflitos armados podem agravar ainda mais a crise.

Segundo Ricardo, a água costuma ser diretamente impactada nas guerras, principalmente por causa da vulnerabilidade da infraestrutura hídrica como o ataque a barragens, estações de tratamento, dutos e redes de distribuição.

"Quando você opera no limite, qualquer risco agrava o cenário", diz o especialista. Nos últimos dias, ataques e ameaças contra usinas de dessalinização elevaram o alerta em todo o Golfo Pérsico.

A tecnologia é responsável por garantir o abastecimento de água em muitos países da região. Segundo o Instituto Francês de Relações Internacionais, 90% da água do Kuwait é garantida apenas pela dessalinização, enquanto 86% em Omã, 70% na Arábia Saudita e 42% nos Emirados Árabes Unidos.

A dependência dessas infraestruturas faz com que elas sejam consideradas "críticas de sobrevivência". 

O Bahrein acusou o Irã de atacar diretamente uma usina de dessalinização, enquanto Teerã afirma que um ataque anterior dos Estados Unidos danificou uma instalação de água na ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz.

Também há relatos de que ataques iranianos ao porto de Jebel Ali, em Dubai, tenham ocorrido perto de uma das maiores plantas de dessalinização do mundo.

Analistas alertam que, caso várias dessas instalações sejam atingidas simultaneamente, "cidades inteiras podem se tornar inabitáveis".

Outro fator que amplia o risco é a dependência energética do sistema hídrico. Para que a água chegue às cidades, é necessário bombear e distribuir o recurso por redes de abastecimento, um processo que depende diretamente de energia. Em meio ao choque de petróleo e bloqueio do estreito de Ormuz, a região convive com uma insegurança energética. 

No Irã, outro fenômeno também pressiona o sistema: o aumento da migração interna para áreas urbanas, o que sobrecarrega ainda mais a demanda hídrica onde já se opera no limite.

Nesse cenário, a combinação de guerra, infraestrutura vulnerável, escassez natural e mudanças climáticas expõe o tamanho da crise: "O Irã pode entrar em um colapso de água zero”, alerta Ricardo. 

Soluções para a crise hídrica no Irã

Para especialistas, o Irã precisará investir em soluções estruturais para reduzir o risco de escassez.

Uma das principais frentes envolve tornar a agricultura mais eficiente no uso da água. Hoje, grande parte do recurso natural disponível é destinado ao setor agrícola.

Outra alternativa é ampliar o uso da dessalinização. Apesar de ser uma tecnologia cara e intensiva em energia, ela se tornou uma solução importante para regiões com baixa disponibilidade hídrica.

Por outro lado, essas infraestruturas também criam novas dependências: exigem alto consumo energético e podem se tornar alvos estratégicos em momentos de conflito.

"A crise hídrica não deve ser vista apenas como uma questão ambiental, mas também como uma estratégia central para economias e governos", conclui o líder da EY. Em um mundo cada vez mais quente e populoso, a disputa pela água tende a ganhar peso na política internacional. 

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    1/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP)

    2/17 Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP) (Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre)

  • Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP)

    3/17 Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP) (Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre)

  • Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP

    4/17 Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP (Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre)

  • Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP)

    5/17 Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP) (Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta)

  • Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    6/17 Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre)

  • Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    7/17 Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi)

  • Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    8/17 Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi)

  • 9/17 (Um trabalhador usa uma mangueira de alta pressão para remover a lama acumulada pela enchente)

  • 10/17 (Destruição no RS após chuvas e enchentes)

  • Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP

    11/17 Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP (Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi)

  • Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS).

    12/17 Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS). (Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria)

  • Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”

    13/17 Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações” (Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”)

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    14/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • 15/17 (Imagem aérea da destruição no Rio Grande do Sul - Força Aérea Brasileira/Reprodução)

  • Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas.

    16/17 Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas. (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas)

  • 17/17 (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul)

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