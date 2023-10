“A mulher empreendedora vai reconstruir e mudar o Brasil”, diz ministra das Mulheres em evento

“Nós precisamos dizer para o Brasil que nós, mulheres, podemos estar e fazer o que nós quisermos. Inclusive, fazer um grande empreendedorismo nesse país. E vocês vão mostrar que a mulher empreendedora vai reconstruir e vai mudar o Brasil”, afirmou a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves no Festival RME, que acontece no São Paulo Expo. Nesta sexta-feira, 6, teve início a 12ª edição do Festival RME da Rede Mulher Empreendedora, plataforma que apoia e reúne mulheres empreendedoras.

O evento, que acontece nos dias 6 e 7 de outubro, terá diversas palestras e mentorias pensando em fortalecer o empreendedorismo feminino, oferecendo oportunidades de troca e contato entre mulheres empreendedoras. O festival também contará com o prêmio “Seu Pitch Valeu um Pix”, que quer reconhecer e incentivar 15 empreendedoras, onde cada premiada receberá mil reais. O evento também conta com espaços pensando no desenvolvimento empresarial, como o “Espaço Quero Empreender”, “Espaço Potencialize” e o “Espaço Quero Acelerar”.

A primeira edição do evento contou com 150 mulheres e a edição deste ano conta com 6.500 mulheres inscritas, comenta a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes. “Preparamos tudo para pensar em cada um dos momentos que nós mulheres que nós, mulheres que empreendemos enfrentamos. Todo ano o festival tem um tema, este ano o tema é: reinventando o presente. Nós passamos por uma pandemia e tivemos que nos reinventar e nos reorganizar pensando no presente”, disse Fontes.

Um Brasil para as empreendedoras

A ministra também compartilhou sobre a importância da Lei de Igualdade Salarial, que foi aprovada pelo Congresso neste ano. “Construir um Brasil para as mulheres também é construir um Brasil para as empreendedoras. Estamos todas aqui em uma Rede de Mulheres Empreendedoras, isso vai ajudar com que o empreendedorismo tenha a cara, o jeito e a forma da mulher empreendedora brasileira. Queremos, no âmbito das políticas públicas, contribuir e pensar quais são as políticas que podem beneficiar as mulheres empreendedoras”, afirmou Gonçalves.

Ainda durante o evento, Cleriane Herther, diretora administrativo-financeira do Parque Tecnológico Itaipu, foi chamada ao palco para anunciar a abertura do novo edital da companhia, o Hangar Mulheres, que tem como objetivo ser um acelerador de startups com aporte financeiro de 30 mil aos negócios aprovados.

Dentre os nomes confirmados para o evento, estão: Paola Carosella, cozinheira e empresária, Nathalia Arcuri, CEO e fundadora do Me Poupe!, Ana Paula Padrão, apresentadora do reality show Masterchef Brasil, Isabela Matte, fundadora e CEO do IMATIZE, Thelminha, médica e apresentadora e outros nomes de peso.

O evento conta com o patrocínio de empresas como Google, Itaú Mulher Empreendedora, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Prefeitura de São Paulo, Sebrae, Parque Tecnológico Itaipu e outros. “Nós somos 52% da população e eu costumo dizer que somos mães dos outros 48%. Qual é a dúvida que temos sobre a nossa força, potência e poder? Vamos trabalhar isso aqui!”, disse Fontes.

