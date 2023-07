A ideia por trás da diretoria de Felicidade do Grupo HEINEKEN

A EXAME conversou com Raquel Zagui, vice-presidente de Pessoas do Grupo HEINEKEN, e Lívia Azevedo, diretora de Felicidade do Grupo, sobre como uma política voltada para o bem-estar dos colaboradores culminou na criação de uma diretoria dedicada à felicidade.

Uma iniciativa brasileira, a área é responsável pelo treinamento dos colaboradores sobre competências socioemocionais em “laboratórios de felicidade”, que utilizam a metodologia da psicologia positiva desenvolvida nos anos 1990.

Raquel explica que a criação do setor é vista com naturalidade na empresa, pois tem recebido o mesmo peso e importância de outros assuntos que têm diretorias dedicadas. “Assim como a gente tem uma área de qualidade, porque esse tema é muito importante para nós, temos uma área de felicidade, que é uma evolução da nossa conversa de clima, de saúde mental.”

A diretora de Felicidade, Lívia Azevedo, conta que, na prática, as lideranças e os colaboradores se reúnem para debater e aprender mais sobre conceitos como empatia e cuidado, e isso tem mudado o dia a dia e o relacionamento entre os colegas.

Segundo Lívia, o projeto, que tem pioneirismo brasileiro, pode ser replicado em outras sedes do Grupo HEINEKEN no futuro. “Bahamas já fez benchmark com a gente, Lagunitas, que tem fábrica na Califórnia, também vai fazer”, diz ela. Amsterdã também está no radar. Sim, a felicidade contagia!

Assista, a seguir, a entrevista na íntegra: