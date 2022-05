9 causas que vão mobilizar pessoas e empresas, segundo relatório da Cause

Em mais de dois anos da pandemia de covid-19, pessoas, empresas e governos reviram suas atitudes e a necessidade de realizar melhores práticas para um mundo melhor e mais sustentável. Pensando nisso, a consultoria Cause preparou uma nova edição do relatório “Causas para Observar em 2022”.

O objetivo é destacar algumas das demandas sociais que parecem fundamentais para o desdobramento de ações e estratégias de mobilização neste ano. O estudo serve, principalmente, como guia para que organizações se conectem com propósitos, a fim de gerar impacto social positivo no planeta.

As mudanças no universo corporativo, com a incorporação de boas práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e de governança ), e a recente guerra no Leste Europeu — que afeta setores tecnológicos, automotivos, petroquímicos e outros — são alguns dos exemplos sobre os quais o documento se debruça.

"A pandemia surgiu como uma grande lupa, e o encaminhamento das questões aparentes é urgente e passa por um olhar ESG. É nesse lugar que a reputação das organizações é colocada à prova, e sua responsabilidade social ganha outro corpo e outra função", diz Mônica Gregori, diretora e cofundadora da Cause.

O relatório ainda aborda causas como a saúde mental e a educação nos pós-pandemia; as tendências para o futuro das relações de trabalho — frente a um cenário de precarizações; e o antirracismo, o acolhimento à maternidade e a inclusão de PCD, dentro do ecossistema empresarial. O conteúdo acompanha dados, expectativas possíveis e referências de pessoas e instituições relevantes para se prestar atenção.

Ainda segundo a executiva da Cause, este ano será repleto de transformações e crucial para a tomada de decisões empresariais. "É inegável que, há muito tempo, elas entraram dentro das casas de seus colaboradores e clientes, não só com produtos de prateleira mas também partilhando um conjunto de valores agregados. Com isso, a responsabilidade social cresce em ritmo acelerado. Afinal, não há negócio possível diante das mudanças climáticas e de tamanhas desigualdades sociais", diz.

Metodologia

Para elaborar o relatório Causas para Observar em 2022, foram analisados os temas que tiveram grande repercussão no último período e que podem ter desdobramentos nos próximos meses. Essa curadoria é feita pela equipe da Cause, que conta com profissionais multidisciplinares, especializados em conectar organizações às demandas atuais.

As principais fontes de informação são indicadores produzidos em institutos de referência nas respectivas áreas de atuação, como COP26, FGV, Hospital das Clínicas.

"Além disso, anualmente, realizamos, em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA, o levantamento da Palavra do Ano. Em 2021 a edição revelou “Vacina” como o termo que melhor representa o espírito da época. Sobre a previsão do que seria mais observado em 2022: a palavra esperança aparece como a campeã (10%), seguida de saúde (7%); trabalho e emprego (4%), eleições (2%), e antirracismo (1%) também foram mencionados. Todos os temas são abordados em nosso relatório.".

Feito o filtro inicial, 22 tópicos foram selecionados e acompanhados de análises do momento atual e perspectivas para o porvir, bem como pessoas e organizações para ficar de olho no tocante a cada causa.

Conheça as Causas para acompanhar nos próximos meses

1. Expectativa de vida

Discute sobre o envelhecimento da população e o atual cenário da diversidade etária, assim como o aumento de jovens “sem-sem” (perspectivas, educação, emprego).

2. Saúde

Aponta as sequelas da covid-19 no longo prazo, a inclusão de novas síndromes dentro do espectro da saúde mental e o avanço nos estudos sobre o uso terapêutico de cannabis.

3. Educação e cultura

Avalia o panorama educacional pós-pandêmico, indicando brechas e consequências. Outra abordagem da área é o desinvestimento em pesquisas nacionais e o desmonte na cultura.

4. Crise climática

Pauta a justiça climática e os impactos ambientais que urgem por atenção no mundo todo, inclusive na Amazônia. Também comenta a respeito do cumprimento de metas globais (COP26) e o desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental.

5. Redução das desigualdades

Indica os desafios para o cumprimento da décima meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 10 e diminuição da fome no país, considerando os efeitos da pandemia.

6. ESG e futuro do trabalho

Discorre sobre as práticas ambientais, sociais e de governança — ESG, e os impactos mundiais da guerra na Ucrânia, assim como o futuro das relações de trabalho, frente às precarizações de trabalhadores de aplicativos; e ainda o acolhimento à maternidade e a inclusão de PCD.

7. Defesa da democracia

Fala sobre a falta de transparência no Brasil e dados públicos cada vez mais sigilosos, o combate a fake news; além de importância de uma educação cidadã, visando uma população mais engajada e consciente.

8. Antirracismo

Aponta caminhos para práticas antirracistas na comunicação e para o combate imprescindível do racismo dentro das instituições, tanto públicas como privadas.

9. Populações minoritárias

Discute a defesa dos povos indígenas e de seus territórios e da proteção à população LGBTQIAP+, reforçando a atenção aos impactos sobre essas minorias no país.

O documento na íntegra pode ser acessado no site da Cause.

