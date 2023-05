8 em cada 10 empresários defendem uma liderança ativa dos CEOs na agenda ESG

Por Pedro Ernesto Paro*

O Relatório Panorama ESG Brasil 2023, parceria entre Amcham e Humanizadas, mostra que 82% dos empresários brasileiros acreditam na liderança ativa dos CEOs na agenda ESG (Ambiental, Social e Governança). A pesquisa contou com 574 empresários e margem de erro de 5%.

Por que CEOs defendem essa liderança ativa na agenda ESG? Vamos explorar os motivos, benefícios e implicações práticas.

Empresários entendem que os exemplos devem vir de cima em tópicos estratégicos como ESG. “As palavras inspiram, mas os exemplos arrastam”, diria Rony Meisler, co-fundador da Reserva e CEO da Ar&Co. CEOs comprometidos com ESG catalisam a cultura de sustentabilidade na organização, reforçando a importância do ESG e estimulando práticas responsáveis em todos os níveis. Assumindo a liderança, CEOs alinham objetivos de sustentabilidade à estratégia da empresa, promovendo uma abordagem integrada aos desafios e oportunidades do ESG.

A sustentabilidade é crucial para a sobrevivência e sucesso no longo prazo. Empresas duradouras precisam de modelos de negócio e cultura resilientes e sustentáveis. A agenda ESG aborda questões críticas, como mudanças climáticas, diversidade, inclusão, ética e transparência, impactando não só a sustentabilidade ambiental e social, mas também a sustentabilidade do próprio negócio.

Fortalecer o posicionamento da marca é outro benefício, contribuindo para engajamento de clientes, fornecedores e atração e retenção de talentos. Profissionais, principalmente os mais jovens, preocupam-se com propósito e impacto das empresas. CEOs comprometidos com ESG ajudam a atrair e reter talentos alinhados a valores sustentáveis.

Investidores também observam práticas ESG das empresas. Liderança ativa dos CEOs na agenda ESG sinaliza comprometimento com sustentabilidade e governança corporativa, resultando em maior acesso ao capital e melhores condições de financiamento.

Na prática, CEOs lideram a agenda ESG estabelecendo metas transparentes e mensuráveis, promovendo engajamento e comunicação constante com stakeholders, incentivando inovação sustentável, colaboração entre setores e áreas da empresa e garantindo práticas de governança éticas e eficazes.

Reflexões

• Sua organização faz ESG por convicção, conveniência e/ou constrangimento?

• Qual o propósito de sua organização e como ele se alinha à agenda ESG?

• Como você está liderando a agenda ESG em sua organização?

Este é meu primeiro artigo na Exame.

Abordarei temas como liderança, gestão, estratégia e cultura, visando um futuro mais humano, ético, consciente, sustentável e inovador em nossa economia e sociedade. Começo compartilhando o resultado de uma pesquisa sobre o papel dos CEOs na agenda ESG (ambiental, social e governança), pois pretendo trazer dados para apoiar decisões melhores nas organizações, além de compartilhar referências, práticas e insights.

*Pedro Ernesto Paro, MsC, é fundador e CEO da Humanizadas, pesquisador de doutorado na EESC/USP e membro da rede de especialistas do WEF