40% dos tutores já perderam pet por conta dos fogos de artifício, segundo pesquisa

Esta época do ano, que para muitos é sinônimo de festa, pode ser um pesadelo para milhões de famílias brasileiras com animais de estimação. Uma pesquisa realizada pela Petlove com mais de 3 mil tutores revelou que quase 40% dos entrevistados já perderam seus pets ou conhecem alguém que perdeu devido ao pânico causado pelos fogos de artifício.

O estudo, que faz parte da campanha "Chega de Fogos 2024", expõe uma realidade preocupante: oito em cada dez animais de estimação demonstram medo intenso dos estampidos. As reações vão desde se esconder (71% dos casos) até comportamentos que podem colocar suas vidas em risco.

"Alguns podem tentar fugir, colocando-se em situações perigosas, como pular janelas ou correr para a rua, o que pode ocasionar acidentes fatais", alerta o médico-veterinário da Petlove, Pedro Risolia. Segundo ele, o estresse causado pelos fogos pode desencadear desde taquicardia e respiração ofegante até vômitos e diarreia.

A sensibilidade auditiva dos pets é um fator crucial nessa equação. "Os animais podem perceber os fogos de artifício como uma ameaça, principalmente os gatos, que possuem um instinto de proteção muito aguçado", explica Risolia. O levantamento mostra que muitos pets buscam conforto no colo dos tutores (43%), choram (41%) ou imploram por carinho insistentemente (38%).

Proibição dos fogos de artifício

A consciência sobre o problema tem crescido. A pesquisa indica que 98% dos tutores defendem mudanças na legislação: 60% apoiam a permissão apenas para fogos silenciosos, enquanto 38% pedem a proibição total.

Algumas cidades já avançaram nessa direção. São Paulo proibiu fogos com estampido e, mais recentemente, o Rio de Janeiro aprovou uma lei que prevê multa para quem descumprir a restrição.

Como proteger seu pet dos fogos de artifício

Para quem convive com animais de estimação, o veterinário da Petlove recomenda preparação prévia para as festas de fim de ano:

Isole um ambiente da casa com cobertores e brinquedos favoritos

e brinquedos favoritos Mantenha portas e janelas fechadas para abafar o som

Use música ambiente para mascarar os estampidos

ambiente para mascarar os estampidos Em casos graves, consulte um veterinário sobre a possibilidade de medicação

A campanha da Petlove inclui ainda ações nas redes sociais e o lançamento de uma camiseta com a mensagem "Fogos de artifício? Tô fora! Pego meu pet e vou embora".