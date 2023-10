Empresas que quiserem ter vida longa precisam estar engajadas no ESG

Environment, Social and Governance (da sigla ESG - Meio Ambiente, Sociedade e Governança, em português) são os pilares da mais atual ferramenta de gestão das organizações. O respeito ao meio ambiente, à sociedade civil e estrutura de governança pautada pelos quatro elos (transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa) criaram a sigla ESG.

As empresas que quiserem ter vida longa precisam estar engajadas nessas diretrizes. O ambiente onde vivemos e os próprios seres que compõem esse ecossistema - assim como a gestão pela governança de todos esses entes - são os fatores que irão possibilitar a perpetuidade das organizações, pois elas dependem destas três palavras [Meio Ambiente, Sociedade e Governança] para ter vida longa. É um ciclo onde cada um depende do outro.

Atualmente, organizações dos mais diversos portes estão escrevendo as suas histórias baseadas em ESG. As novas gerações já estão conscientes e passam a cobrar os gestores públicos e privados para embainhar a espada e hastear essa bandeira. ESG é uma marca que veio para ficar e, em breve, todos levarão esses valores “tatuados” em sua empresa.

As boas práticas de relacionamento com os mais diversos stakeholders está diretamente relacionado com o ESG, pois este identifica não só a sociedade, mas também o meio ambiente e a governança como princípios básicos para a sustentabilidade e a perenidade do planeta - por conseguinte, da própria organização.

Tenha em mente levar o programa ESG para a sua vida e de seus colaboradores. Todos serão beneficiados: haverá mais cuidado com o meio ambiente, mais responsabilidade com o social e a gestão - por meio da governança - terá mais transparência e equidade nas informações através da prestação de contas e da responsabilidade corporativa.