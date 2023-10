Amigos do Bem levanta valor recorde em jantar de 30 anos e anuncia novo núcleo

Nesta terça-feira, 3, essa mesma elite foi confrontada com esse Brasil invisível. E, convocada a ajudar na reversão do cenário, compareceu. Em uma casa de shows no bairro da Barra Funda, em São Paulo, mais de 3.000 empresários se reuniram para celebrar os 30 anos do Amigos do Bem, projeto criado pela também empresária Alcione Albanese, ex-controladora da FLC, uma das líderes no mercado nacional de lâmpadas no início do século, que atua em mais de 300 povoados do sertão nordestino em Pernambuco, Alagoas e no Ceará.

O encontro marcou a 12ª edição do jantar beneficente do Amigos do Bem e arrecadou R$ 38 milhões em doações. É uma arrecadação recorde na história da instituição, e reforça um crescimento na ambição de transformar. Os recursos serão usados para aquisição de terrenos e a construção de um novo núcleo no povoado de Cabelo Duro, no sertão de Pernambuco, além da manutenção do atendimento recorrente a 150 mil pessoas.

O novo núcleo, chamado de centro de transformação, atenderá 2 mil crianças, além de levar saúde, alimentos, água e moradia para milhares de famílias. A Amigos do Bem já tem quatro centros de transformação em Pernambuco, Alagoas e Ceará. Os recursos levantados no jantar ajudarão na manutenção do orçamento da organização, sempre no limite da capacidade financeira, pelos próximos dois anos.