6 passos para promover transparência nas ações e metas ESG da sua empresa

Uma nova mentalidade está redefinindo o que significa ser uma empresa de sucesso. O modelo de capitalismo de shareholder, focado unicamente no lucro a qualquer custo, dá lugar a uma abordagem mais abrangente e responsável: o capitalismo de stakeholder. Nessa nova era empresarial, as organizações são desafiadas a olhar para além do mundo corporativo e a assumir uma postura de valorização do meio ambiente, de responsabilidade social e de uma governança sólida.

Esse movimento é liderado pelo conceito ESG (Ambiental, Social e Governança), que se tornou o ponto focal das estratégias empresariais modernas. E não é por acaso: investidores, consumidores e a sociedade em geral estão cada vez mais atentos às práticas

das companhias, exigindo transparência e comprometimento com questões que vão além de um balanço financeiro.

Pesquisas recentes revelam que as empresas estão reconhecendo a importância dessas práticas sustentáveis. Contudo, muitas ainda engatinham na divulgação de suas ações. Segundo dados do ManpowerGroup, apenas 15% das empresas brasileiras desenvolvem metas com estratégias ESG e as incluem em seus relatórios anuais. Em um recorte mundial, a porcentagem é de 14%. Este cenário revela um desafio e uma oportunidade ímpar para aqueles que desejam se destacar no mercado e alcançar um crescimento significativo.

Por tudo isso, apresento aqui alguns passos para promover a transparência nas ações e metas ESG, permitindo que você se posicione à frente desse movimento. Afinal, ser ESG não é apenas uma tendência passageira: é, também, o caminho rumo a um futuro mais consciente e sustentável. Confira:

1. Tenha uma cultura ESG enraizada: essa é a essência que impulsiona a transformação da organização. Ela é construída sobre o envolvimento de todos os colaboradores, abrangendo da alta gestão ao chão de fábrica. A transparência, com metas claras e uma comunicação aberta sobre os progressos e desafios, é fundamental para a construção dessa nova cultura. Ao abraçar as práticas ESG, você atrairá talentos, fidelizará clientes e repercutirá positivamente entre investidores, impulsionando a adoção de práticas sustentáveis e responsáveis.

2. Defina metas e métricas claras: estabelecer metas claras e mensuráveis é fundamental para orientar os esforços da empresa. Para isso, deve-se compreender quais princípios sociais, ambientais e de governança atuam diretamente no seu cotidiano, além de entender como funciona a redução das emissões de carbono e uso sustentável de recursos, a diversidade e inclusão no local de trabalho e a estrutura de liderança e políticas de ética. Importante ressaltar que essas metas devem ser específicas, alcançáveis, alinhadas com a visão de longo prazo da organização e, claro, refletir valores e compromissos do negócio.

3. Implemente sistemas de coleta de dados: ao coletar dados regularmente, você poderá avaliar seu progresso e tomar decisões estratégicas de maneira sólida e fundamentada. Divulgar essas informações ainda demonstra responsabilidade, o que fortalece a confiança de stakeholders e atrai novos investidores.

4. Realize auditorias e verificações independentes: a fim de aumentar a transparência, é recomendável realizar auditorias e verificações independentes de dados e práticas relacionados à temática ESG. Algumas soluções são a contratação de auditorias ou consultorias especializadas para avaliar e validar as informações divulgadas, por exemplo. Acionistas, investidores e clientes tendem a confiar mais nas informações que foram verificadas por grupos externos.

5. Comunique-se de forma transparente e regular: estabelecer uma estratégia de comunicação clara e regular para divulgar as informações relacionadas ao desempenho ESG permite um diálogo aberto com as partes interessadas. Isso porque, ao se comunicar de forma transparente, a empresa fortalece sua reputação, conquista a confiança dos stakeholders e atrai investidores e clientes alinhados com os mesmos valores corporativos.

Entre os recursos para isso, estão:

● A elaboração de relatórios anuais de sustentabilidade com a demonstração de ações, metas e progressos;

● O envio de comunicados à imprensa e publicações nas mídias sociais, uma vez que esses canais alcançam um público mais amplo;

● A criação de seções dedicadas à temática ESG dentro de sites corporativos, facilitando o acesso a clientes e demais partes;

● A participação em eventos de sustentabilidade, a fim de compartilhar o compromisso com o setor;

● Divulgações internas, sobretudo em relação a iniciativas que envolvam colaboradores.

Independentemente do canal, manter uma comunicação frequente e acessível demonstra um compromisso duradouro com todos os segmentos e setores.

6. Esteja aberto ao engajamento das partes interessadas: estar aberto permite que você compreenda melhor as suas expectativas, necessidades e preocupações, o que garante decisões mais adequadas e um melhor atendimento às demandas do mercado. Por isso, promova a transparência por meio do engajamento contínuo.

Quando seguidos e implementados de forma consistente, esses seis passos podem aprimorar suas práticas ESG e contribuir para que o seu negócio se destaque como uma organização responsável no campo social e ambiental, atraindo mais investidores, clientes e parceiros comprometidos com a transparência.

E o seu negócio? Está preparado para começar a divulgar adequadamente as suas boas práticas?