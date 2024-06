Utilização de fontes renováveis de energia garante economia de R$ 6,5 mi à Multiplan

Por meio de painéis solares instalados em seus empreendimentos, a Multiplan, um dos principais grupos do setor de shoppings centers, tem garantido 100% do abastecimento de energia por meio de fontes renováveis. A informação faz parte do Relatório de Sustentabilidade de 2023 divulgado pela empresa, que traz um compilado sobre os resultados obtidos por meio de políticas sustentáveis no último ano.

Ainda segundo o documento, o grupo tem adquirido energia no mercado livre e também conta com dois complexos de usinas. Tais medidas representaram uma economia anual de R$ 6,5 milhões em custos. Todos os empreendimentos utilizam processos sustentáveis na gestão de resíduos, e a maioria também implementou sistemas de captação de água.

“Em 2024, completamos 50 anos de história e comemoramos também os avanços alcançados nos pilares ambiental, social e de governança, que são prioridade em nossa companhia. O sucesso da Multiplan é atribuído a uma gestão eficiente aliada ao compromisso com o desenvolvimento sustentável”, comenta o vice-presidente institucional da Multiplan, Vander Giordano.

Fundada em 1974, a companhia possui atualmente 20 shoppings centers em operação em sete estados brasileiros diferentes e gera cerca de 80 mil empregos no País. Ao todo, os empreendimentos reúnem seis mil lojas e recebem cerca de 200 milhões de visitas por ano. Em 2023, o grupo foi responsável por mais de 250 ações sociais nas comunidades do entorno dos empreendimentos. Essas iniciativas beneficiaram aproximadamente 530 mil pessoas nas áreas da educação, saúde, cultura, esporte, cidadania, direitos humanos e proteção aos animais.

Entre os projetos está a oferta de aulas gratuitas dos ensinos fundamental e médio a colaboradores e lojistas, possibilitando aos alunos a conclusão do ensino básico. A iniciativa chegou à metade dos shoppings, e a expectativa é que, até o fim de 2024, o curso esteja em todos os empreendimentos do grupo, beneficiando cerca de mil pessoas a cada ciclo de aulas.

Outra ação foi a criação do Espaço Mulher, dedicado ao atendimento de mulheres que sofrem com violência doméstica. A unidade fica dentro do NewYorkCityCenter, no Rio de Janeiro, e funciona em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Construções sustentáveis

O relatório ainda faz menção ao certificado LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), obtido por um de seus empreendimentos, o ParkJacarepaguá, no Rio de Janeiro. Inaugurada em 2021, a obra prioriza a luz natural e sistema inteligente para acionamento do sistema de iluminação.

O teto do shopping é equipado com mais de três mil placas solares, com capacidade de gerar o equivalente ao consumo de energia elétrica de 640 residências por ano. O local também possui estação para tratamento de efluentes, sistema de reuso de águas pluviais, reutilização de água em vasos sanitários e mictórios, sensores nos banheiros e nas escadas rolantes, além de um sistema de ar-condicionado inteligente, mais moderno e sustentável.

“A Multiplan tem como premissa olhar de maneira sustentável para todos os seus empreendimentos, tanto no processo de seleção dos materiais quanto na execução da construção, garantindo assim uma maior eficiência operacional e contribuindo com o meio ambiente e o ecossistema de seu entorno”, afirma Vander.