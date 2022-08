Seminário da Esfera Brasil sobre os Três Poderes terá Ciro Nogueira, Lira, Pacheco e Toffoli

Com a proximidade das eleições, a questão da segurança jurídica institucional tem pautado o debate. Incertezas no equilíbrio entre os Poderes e imprevisibilidade na aplicação das leis e marcos regulatórios ampliam os riscos nos ambientes de negócios, prejudicando a competitividade e os investimentos.

Pesquisa Datafolha realizada com 3.667 pessoas em setembro de 2021 apontou que aumentou a desconfiança do brasileiro acerca de Executivo, Legislativo e Judiciário, além de outros atores institucionais, como o Ministério Público, em comparação a julho de 2019. A falta de confiança no Executivo passou de 31% para 50%, no Congresso, de 45% para 49%, e no Judiciário, de 26% para 31%.

Para analisar a relação entre os Três Poderes no contexto político atual e pensar soluções para que o País retome seu crescimento e melhore o ambiente de negócios, a Esfera Brasil realizará no próximo dia 19 o seminário "O Equilíbrio dos Poderes".

O evento contará com a participação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), dos presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD) e Arthur Lira (PP), e do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, para discutir a relação entre Executivo, Legislativo e Judiciário. A mediação do debate será feita por Marcello D’Angelo, diretor de Relações Institucionais da Band em Brasília.

Já o painel “Os motores do Brasil e a segurança institucional” contará com a participação de Isaac Sidney, presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Luis Henrique Guimarães, presidente da Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas), e Robson Braga de Andrade, presidente da CNI (Confederação Nacional das Indústrias). A mediação ficará a cargo de Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros.

"Este será o seminário mais importante do ano para nós. Pela primeira vez no atual governo vamos reunir as principais lideranças dos Três Poderes para mostrar a força institucional que o nosso país tem. Estamos dialogando em prol do Brasil”, afirma João Carlos Camargo, CEO da Esfera Brasil.

“A gente precisa de instituições fortes, de instituições democráticas livres e independentes, mas que também dialoguem com a sociedade. E é isso que a Esfera pretende fazer no dia 19 de agosto”, afirma a advogada Gabriela Araújo, integrante do conselho da Esfera Brasil.

O seminário, que acontecerá em São Paulo, terá transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube a partir das 10h do dia 19. Para acompanhar, é necessário fazer a inscrição através deste link: esferabrasil.ac-page.com/seminario-equilibrio-dos-poderes-inscricao.

O evento tem o apoio da Abrasca, da CNI e da Febraban.