Saiba quais são as profissões do futuro para atender ao mercado de hidrogênio verde no Brasil

O estudo “Mercado de Hidrogênio Verde e Power-to-X (PtX): demanda por capacitações profissionais”, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em parceria com o projeto H2Brasil, que integra a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, mapeou as profissões que serão essenciais para a transição do País para uma economia de baixo carbono.

De acordo com o diretor do projeto H2Brasil, Markus Francke, o estudo é baseado em experiências internacionais: “É fundamental para identificar e validar as demandas no Brasil, ajudando na formação dos profissionais necessários para o desenvolvimento da indústria de hidrogênio verde e PtX no País”.

O levantamento faz parte das estratégias de apoio à expansão do mercado de hidrogênio verde (H2V) no Brasil, por meio do fomento à pesquisa, troca de informações entre universidades brasileiras e alemãs, projetos de inovação e novas tecnologias, estudos de certificação e regulamentação com foco em H2V e cursos de capacitação.

Segundo os autores, os profissionais aptos a atuar na cadeia do hidrogênio verde são:

engenheiros de diferentes especialidades: mecânica, química, ambiental e de produção;

economistas com experiência em planejamento e gestão;

especialistas em regulação e legislação;

profissionais de nível técnico, como eletrotécnica, mecânica e química, que tenham formação específica em H2V.

O estudo foi feito com base em entrevistas e questionários aplicados a mais de 200 pessoas do setor. A cadeia de hidrogênio verde inclui matérias-primas, subprodutos, processos e tecnologias relacionados à produção, distribuição, armazenamento e ao uso em setores energéticos, industriais e de transporte.

O objetivo, segundo o Senai, foi mapear as lacunas de conhecimento na área e sugerir a formação de competências para técnicos, gestores e reguladores em nome do desenvolvimento da economia de hidrogênio verde no País.

Formação

De olho na formação desses profissionais, em 2022, o Senai criou cinco cursos, que vão desde a instalação à operação e manutenção dos sistemas para produção de hidrogênio verde. Também criou uma pós-graduação no tema para formar especialistas em sistemas de H2V.

Os cursos têm matrículas abertas pelo Futuro.Digital para instalador e mantenedor de sistemas de eletrólise de usinas de produção de hidrogênio verde, operador de logística de transporte de gases e técnico em operação de usinas de produção de hidrogênio verde.

Os profissionais terão de entender a estrutura de funcionamento do setor energético, ter conhecimento de mercado, arcabouço regulatório, ferramentas computacionais e capacidade analítica de dados e estar atentos aos impactos da inteligência artificial no setor elétrico.

Potencial brasileiro

O Brasil é considerado um país com grande potencial de geração de energia elétrica renovável do mundo. É abundante em sol e vento e tem condições de produzir hidrogênio verde. A transição requer o crescimento de energias sustentáveis e a descentralização da matriz energética.

O Power-to-X é o processo de conversão de energia elétrica (power) para outro vetor energético (X), no caso o H2V, a partir da eletrólise da água, além de outros produtos derivados do hidrogênio, como amônia verde e combustíveis sintéticos.