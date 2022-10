Ricardo Nunes exalta contas de São Paulo em dia e luta por desburocratização

A Esfera Brasil recebeu o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nessa quinta-feira (06) para um jantar com empresários. O Prefeito foi acompanhado do vereador Fabio Riva (PSDB), da vereadora Sandra Tadeu (UB), do Secretário Marcos Gadelha e de outros membros da administração municipal.

Nunes deu início ao jantar lembrando dos tempos em que foi vereador, quando era reconhecido como especialista nas questões de finanças e disse que essa experiência tem possibilitado manter as contas da cidade em dia.

Mostrou-se extremamente preocupado com a burocracia e morosidade dos órgãos de regulamentação e reconheceu a fundamentalidade dos órgãos de controle, mas criticou a demora na conclusão de projetos da prefeitura. “Precisamos começar a discutir esse tema de forma democrática”, disse. Na sequência citou algumas medidas que tem tomado para ampliar a desburocratização.

Sobre a relação com a iniciativa privada, ressaltou a redução no tempo do processo de abertura de empresas, o que impulsionou os investimentos e a criação de empregos na cidade.

Sobre habitação, Nunes ressaltou mudanças legislativas e projetos da prefeitura que alteram a lógica da questão urbanística em São Paulo. Dentre outros, citou o programa “Pode Entrar”, no qual o poder público compra diretamente do ente privado a unidade habitacional e, dessa forma, acelera o processo de distribuição de unidades habitacionais aos necessitados.

“Entre 2017 e 2020, foram 17 mil unidades e, com esse novo Marco Legal, avançaremos ainda mais.”

Nunes também comemorou a ampliação do acesso à internet na cidade e a distribuição de tablets; e disse que a universalização do acesso às creches foi conquistada em sua gestão graças a uma aposta em convênios – em detrimento às redes diretas. “Essa conquista foi muito importante para as mães e para o desenvolvimento intelectual das crianças paulistanas.”

Quando questionado sobre os projetos para a Cracolândia, explicou a estratégia da prefeitura para lidar com a situação. O planejamento consiste em ações para recuperação dos dependentes químicos, com ampliação do SIAT (Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica); em revitalização do centro e urbanização do espaço; e em combate ao traficante – com instalação de câmeras na cidade e preparação da Guarda Civil Municipal.

Quando questionado sobre seu perfil discreto, reconheceu sua pouca afeição por entrevistas, mas fez questão de lembrar o carinho que os paulistanos dedicam a ele.