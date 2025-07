Regulamentação para carregadores de veículos elétricos em condomínios avança em SP e no Congresso A norma técnica, elaborada com apoio da ABVE e em diálogo com o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado, deve ser publicada ainda em julho

O objetivo é estabelecer parâmetros de segurança para acompanhar a expansão da mobilidade elétrica nas cidades, sem comprometer a estrutura dos edifícios residenciais e comerciais (José Cruz/Agência Brasil)