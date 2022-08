Regulamentação da exploração de energia eólica em alto-mar na mira do Senado

A regulamentação de produção de energia eólica offshore, em alto-mar, está na mira do governo brasileiro. A discussão do projeto de lei que trata do marco regulatório para a exploração de energia eólica, solar ou das marés em alto-mar deve ser retomada ainda em agosto pela Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado.

Por terem menos barreiras naturais, os parques eólicos tendem a gerar mais energia quando instalados no meio do mar. Até o mês de abril, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recebeu pedidos de licenciamento ambiental para 54 projetos de complexos eólicos de geração de energia offshore. Juntos, eles totalizam uma capacidade de 133,3 gigawatts (GM) de potência, o que corresponde a quase 70% da capacidade atual de geração de todo o sistema elétrico nacional, que é de 200 GW.

A maioria dos pedidos de licenciamento foi proposta a partir de janeiro, quando foi publicado um decreto com as diretrizes gerais da cessão de uso das áreas destinadas à geração eólica em alto-mar. Agora, o mercado aguarda a portaria que regulamenta o setor.

A costa brasileira tem grande potencial de geração éolica, o que atrai grandes empresas do setor de óleo e gás, muitas delas com experiência no desenvolvimento de projetos offshore em outros países. De acordo com o jornal Valor Econômico, é o caso da Equinor Brasil Energia, que tem matriz na Noruega e operação local há aproximadamente 20 anos.

A expectativa é que, a partir da publicação da regulamentação, as primeiras usinas eólicas em alto-mar entrem em operação antes de 2030.