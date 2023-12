Reforma administrativa deve dominar debates no Congresso em 2024

Com o avanço da reforma tributária, entra em debate outra reforma considerada igualmente essencial para o País: a administrativa. Já tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20, que visa modernizar e conferir maior eficiência ao setor público, de forma a oferecer serviços ágeis e de qualidade aos cidadãos. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a pauta é uma das prioridades para 2024.

Em setembro passado, a Comissão Especial da Reforma Administrativa da Câmara aprovou um substitutivo à PEC 32/20, de autoria do deputado Arthur Oliveira Maia (DEM-BA). O texto aguarda apreciação pelo plenário.

“Debater a reforma administrativa é enfrentar um desafio que transcende as barreiras partidárias. É sobre construir um futuro onde a administração pública seja um instrumento a serviço do cidadão, inquestionavelmente ágil, eficiente e transparente”, afirmou Lira em dezembro, durante seminário promovido pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A proposta altera vários artigos do capítulo da Administração Pública da Constituição Federal – além de dispositivos sobre servidores e empregados públicos, modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

A linha central, porém, é a criação de novos vínculos com a administração. Deixa de existir o Regime Jurídico Único e passam a coexistir cinco tipos de vínculos: cargos típicos de Estado, vínculo de experiência, cargos com prazo indeterminado, cargos com prazo determinado (em substituição à contratação temporária) e cargos de liderança.

Veja também: Documento final da COP28 traz compromisso de redução global do uso de combustíveis fósseis

BNDES capta R$ 8,5 bilhões com o Banco dos Brics para financiar infraestrutura sustentável

‘Imposto de consumo tem finalidade de arrecadar, mais nada’, diz economista sobre reforma tributária

Menos vantagens

Entre as mudanças previstas pela PEC da reforma administrativa estão a limitação da estabilidade – que passa a ser restrita a cargos típicos de Estado – e a possibilidade de contratação, mediante processo seletivo simplificado, de pessoal com vínculo por prazo determinado, em situações especiais.

A proposta também acaba com os seguintes benefícios para a administração pública direta e indireta, nos níveis federal, estadual e municipal:

férias superiores a 30 dias;

adicionais por tempo de serviço;

aumento de remuneração ou parcelas indenizatórias com efeitos retroativos;

licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença por tempo de serviço;

redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração, exceto se decorrente de limitação de saúde;

aposentadoriacompulsória como punição;

adicional ou indenização por substituição;

parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e critérios de cálculo definidos em lei;

progressão ou promoção baseadas exclusivamente em tempo de serviço;

incorporação total ou parcial de gratificação ao cargo efetivo;

redução de jornada e de remuneração para cargos típicos de Estado.

Nada muda para ocupantes de cargos públicos que já estiverem em exercício quando a PEC for promulgada. No entanto, eles passarão a ser submetidos à avaliação de desempenho. A avaliação para fins de demissão será disciplinada por lei ordinária.

Mais poderes para Legislativo e Executivo

O texto em tramitação permite ao Poder Legislativo editar normas gerais para delegar atividades exercidas pelo poder público, incluindo o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira, desde que não abranjam atividades privativas de cargos típicos de Estado.

O presidente da República, por sua vez, poderá criar ou extinguir órgãos públicos por decreto, desde que isso não represente aumento das despesas públicas.

A aprovação da proposta pela Comissão Especial não encerrou os debates sobre a reforma administrativa. O texto vem recebendo muitas críticas dos servidores e ainda pode ser alterado antes da votação.

A PEC da reforma administrativa é a primeira etapa de um conjunto amplo de medidas que o governo federal pretende implementar para modernizar o modelo de administração pública no País. Depois de sua aprovação, serão necessários projetos de lei para regulamentar os dispositivos constitucionais.