Protagonismo do Legislativo na agenda política do País é um dos temas da 9ª temporada do EsferaCast

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é um dos participantes da 9ª temporada do EsferaCast. O líder do Legislativo, que cumpre os últimos meses de seu mandato à frente da Casa, foi entrevistado pelo jornalista Anselmo Crespo, da CNN Portugal, e falou sobre o protagonismo do Congresso Nacional na articulação política nos últimos anos, entre outros temas.

“Cabe ao Congresso legislar. Diferentemente de outros países, o presidencialismo brasileiro era absolutista até alguns anos atrás, e a política brasileira refluiu muito. O Congresso está só dentro dos seus limites. Não está um milímetro além dos seus limites constitucionais”, afirmou.

De acordo com Lira, o Congresso é formado por um perfil liberal em relação a uma agenda de reformas. Experiente, o alagoano foi eleito para o primeiro mandato na Câmara dos Deputados em 2011, após ter sido deputado estadual e vereador na capital Maceió. O líder do Centrão também falou sobre as prioridades na agenda da transição energética, que podem colocar o País na vanguarda do desenvolvimento do setor, em frentes como o hidrogênio verde.

“Nós demos ao governo, em seu primeiro ano, uma PEC de Transição que deu economicamente viabilidade para o governo não ter qualquer senão no ano de 2023. A partir daí, o governo tem que se posicionar de maneira mais clara sobre os rumos de economia e de estratégia de desenvolvimento que ele tem para o País”, ponderou.

Também participam desta temporada do EsferaCast os parlamentares Danielle Cunha (União-RJ) e Marcos Pereira (Republicanos-SP), além do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, e o jurista Nelson Jobim, que passou pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e também integrou a equipe ministerial durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.