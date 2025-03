Projeto do novo Centro Administrativo de São Paulo tem consulta pública disponível até quinta-feira

Com o lançamento do edital para a construção do túnel ligando as cidades de Santos e Guarujá, que contou inclusive com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Tarcísio de Freitas, as atenções em São Paulo agora se voltam para o projeto do novo Centro Administrativo, que vai reunir, na região central da capital paulista, órgãos como secretarias, fundações e autarquias estaduais e promover a revitalização de áreas degradadas no bairro Campos Elíseos.

O período de consulta pública para o projeto está previsto para ser encerrado na quinta-feira, 13. As sugestões e pedidos de esclarecimento deverão ser enviados por escrito, utilizando o formulário disponível na página da Secretaria de Parcerias em Investimentos.

A execução e a gestão do projeto caberão a uma parceria público-privada (PPP), com duração de 30 anos, e o leilão está previsto para ocorrer ainda neste ano. A escolha do projeto arquitetônico teve como vencedor o escritório Ópera Quatro Arquitetura.

Com a unificação dos serviços prestados pelas secretarias na região central, um dos benefícios será a redução das despesas com aluguéis e manutenção em geral dos edifícios. Isso deve contribuir para a liberação de estruturas desocupadas para projetos habitacionais.

Parque Princesa Isabel

Na região central serão erguidos edifícios que vão abrigar secretarias e órgãos da administração indireta atualmente espalhados em diversos bairros e regiões da capital paulista. A estimativa do governo é que, com a mudança, a região passe a ser local de trabalho de aproximadamente 22 mil servidores públicos.

Em março do ano passado, o prefeito Ricardo Nunes transferiu para a gestão estadual uma área nas imediações do Parque Princesa Isabel, compreendida pelas avenidas Duque de Caxias e Rio Branco, além das ruas Helvétia e Guaianases e das alamedas Glete, Dino Bueno e Barão de Piracicaba, passando pelo Largo Coração de Jesus.

Ainda segundo a proposta, cuja ideia inicial foi apresentada por Tarcísio durante a campanha eleitoral para o Governo do Estado, o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, deve passar a funcionar exclusivamente como residência oficial do governador e sede do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Estado.

Programa de Parcerias de Investimentos

O Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) tem investimento estimado em mais de R$ 490 bilhões, com foco em concessões e parcerias público-privadas que contemplem serviços como transporte, saneamento, energia e habitação, pautadas pelas melhores práticas internacionais.

Nesse cenário, a Secretaria de Parcerias em Investimentos foi criada em janeiro de 2023, tendo no horizonte a atração de investimentos para os municípios do estado de São Paulo, seja na Região Metropolitana ou no interior. O titular da pasta é Rafael Benini, que tem no currículo o cargo de diretor de Controle Econômico da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), onde trabalhou de 2015 a 2019.