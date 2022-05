Presidente do PL aponta nova estratégia para Bolsonaro crescer nas pesquisas

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, contou durante evento promovido pela Esfera Brasil que no próximo mês a campanha de Jair Bolsonaro começará a usar as inserções partidárias obrigatórias na TV para divulgar ações do governo federal como o auxílio emergencial. No total, diz, serão 40 inserções garantidas por lei.

Segundo o líder do PL, essas inserções ajudarão Bolsonaro principalmente no Nordeste, onde Lula (PT) é forte. “Fizemos propaganda agora no Nordeste para mostrar que os 400 reais que eles recebem [de auxílio] são do Bolsonaro, do governo federal. Fizemos uma pesquisa e as pessoas não sabem de onde vem o auxílio”, disse. “Nossa grande diferença [de votos] está no Nordeste. Com essas inserções na TV vamos poder esclarecer para o povo do Nordeste o que o Bolsonaro fez.”

Costa Neto disse que o programa de governo de Bolsonaro terá novos projetos para fazer o Brasil se desenvolver mais e sair da crise econômica. “Vamos ter que enfrentar a crise do combustível, pensar em privatizar parte da Petrobras”, afirmou. “Ele [Bolsonaro] não pode fazer nada agora por causa das eleições, mas quero dizer que o presidente está preparado para isso, tem vontade de acabar com isso [a crise].”

Questionado sobre o que poderá prejudicar a reeleição do presidente, Costa Neto elencou a inflação, a alta de combustíveis e os preços da luz e do gás como as principais dificuldades que serão enfrentadas na campanha.

Respondendo a uma pergunta feita pelos seguidores da Esfera Brasil nas redes sociais sobre a viabilidade de uma terceira via, Costa Neto afirmou: "A terceira via é uma piada. Vai ser a eleição mais disputada e uma guerra com os fanáticos de dois pontos extremos com Lula e Bolsonaro. A terceira via não terá a menor chance”.