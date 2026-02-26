Prêmio Mulheres Exponenciais 2026 destaca lideranças que moldam o futuro do Brasil

Mulheres que exercem papel central na formulação de políticas públicas, na inovação, na sustentabilidade e na transformação social, tanto no setor público quanto no privado, são o foco do Prêmio Mulheres Exponenciais, que chega à sua quinta edição em 2026.

O evento é um dos mais tradicionais promovidos pela Esfera Brasil, e será realizado no dia 3 de março, pela primeira vez na Casa ParlaMento, em Brasília — as edições anteriores foram apresentadas em São Paulo. A premiação se propõe a valorizar trajetórias femininas de destaque e estimular a participação de mulheres em debates sobre política, economia e desenvolvimento nacional.

De acordo com a CEO da Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo Dantas, a premiação busca reconhecer trajetórias que impactam o debate público e estimulam a presença feminina em espaços de decisão. Em um País onde mais de 700 municípios são comandados por mulheres e cerca de 10 milhões ocupam cargos de liderança no setor privado, a iniciativa reforça a relevância dessas vozes na construção de um projeto de desenvolvimento nacional mais diverso e representativo.

Homenageadas

Na categoria Governança, a homenageada é a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela foi a primeira mulher a presidir nacionalmente o PT e a primeira senadora eleita pelo Paraná. Após deixar a presidência da legenda, assumiu, em 2025, a articulação política do governo federal e, em janeiro de 2026, anunciou a pré-candidatura ao Senado.

Em Gestão Pública, o reconhecimento será entregue à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Advogada e ex-delegada da Polícia Federal, foi a primeira mulher eleita prefeita de Caruaru e, em 2022, tornou-se a primeira governadora eleita do estado. Sua trajetória combina experiência jurídica, administrativa e política.

A categoria Impacto Social homenageia Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto Social do iFood. Com passagem pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, atuou em projetos de equidade em mais de 20 países da América Latina e Caribe. Também integra iniciativas voltadas à inclusão produtiva e racial.

Em Sustentabilidade, a escolhida é Natália Resende, que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo. Ela foi um dos nomes centrais no processo de desestatização da Sabesp e defende modelos regulatórios baseados em incentivos e metas de investimento de longo prazo.

Já em Inovação e Tecnologia, o prêmio será concedido a Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil. Engenheira civil com mestrado em Administração, lidera a operação no País com o maior número de motoristas cadastrados na plataforma e implementou projetos como o U-Elas, voltado à segurança e à ampliação da participação feminina.

Na Economia Criativa, a homenageada é Rafaela Lotto, CEO da YOUPIX. Com duas décadas de atuação em marketing digital, foi cofundadora de uma das primeiras agências de conteúdo do Brasil e hoje lidera estratégias de influência e construção de marcas.

O prêmio também mantém a tradição de reconhecer uma mulher com Síndrome de Down, em alusão ao Dia Internacional celebrado em 21 de março. Nesta edição, a escolhida é Vitória Mesquita, ativista e influenciadora que liderou a campanha #atualizagoogle, mobilização que levou o Google a corrigir a definição do termo “Síndrome de Down” para “condição genética”. Autora do e-book “Atualiza SD”, tornou-se referência em representatividade e linguagem inclusiva.