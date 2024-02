Plano para escoar safra 2024 tem previsão de investimentos em portos, rodovias e ferrovias

Visando o escoamento da safra deste ano, o governo anunciou na última semana investimentos na ordem de R$ 639 milhões em portos e hidrovias. Na lista dos projetos a serem priorizados pela recém-criada secretaria de Hidrovias e Transporte Aquaviário estão as hidrovias do Rio Madeira, do Rio Paraguai e do Rio Tocantins.

“Tivemos em 2023 um crescimento de 29% só na exportação dos dois maiores ativos do agro, soja e milho. Por isso estamos com um plano estratégico desenhado, que vai desde investimentos em dragagem, em recuperação de mole [cais para navios], em área de estacionamento para acomodar caminhões. Tudo para potencializar a exportação do agro brasileiro”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

De acordo com o Ministério dos Transportes, estão previstos R$ 4,7 bilhões em investimentos em corredores logísticos dos chamados Arco Norte (estados das regiões Norte e Nordeste) e Arco Sul/Sudeste, e incluem obras de manutenção e outras ações com foco na segurança dos motoristas que trafegam pelos locais e na fluidez do trânsito.

Em relação às ferrovias, o governo sinaliza que estão aceleradas as obras de dois trechos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no interior baiano. Em julho do ano passado, ao participar da solenidade de retomada das obras do trecho entre Caetité e Ilhéus, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a pedir “hora extra” para que a inauguração seja realizada até 2026, o que anteciparia em um ano o prazo definido para a conclusão.

Recorde de produção de soja

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a previsão é que sejam produzidas 306,2 milhões de toneladas de grãos. Arroz, milho e soja representam 92% da estimativa de produção, ocupando 87% da área total destinada ao plantio no País atualmente. No caso da soja, a expectativa do IBGE é que seja alcançado o total de 152,5 milhões de toneladas, com alta de 0,6% em comparação com 2023.

Dados compartilhados pelo Ministério de Portos e Aeroportos mostram que 157 milhões de toneladas de milho e soja foram escoadas pelos complexos portuários de norte a sul do País no ano passado. O número é aproximadamente 30% maior do que o registrado em 2022.

Açaí no mercado indiano

Ainda distante dos grandes números do mercado da soja, a produção brasileira de açaí deu um passo importante ao obter autorização do governo indiano para as exportações do fruto em pó. De acordo com o Ministério da Agricultura, o país asiático já havia liberado a entrada do suco de açaí brasileiro no ano anterior. Ainda de acordo com a pasta, as exportações do fruto têm se concentrado na forma de purê.

Em 2023, o volume de açaí brasileiro exportado atingiu o equivalente a 79 toneladas. A quantia representa um aumento de 41% em relação ao ano anterior, 2022, quando foram exportadas 48 toneladas do produto. Os Estados Unidos são os principais importadores.