PIB, IBC-Br e Monitor do PIB-FGV: entenda as diferenças entre os principais termômetros da economia

O desempenho da economia brasileira é acompanhado por diferentes indicadores, mas três deles ganham destaque quando o assunto é atividade econômica: o Produto Interno Bruto (PIB), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Monitor do PIB-FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Embora tenham objetivos semelhantes, os indicadores possuem metodologias e frequências de divulgação diferentes.

O dado oficial do PIB do segundo trimestre de 2026 será divulgado pelo IBGE em 1º de setembro. Até lá, as estimativas do Monitor do PIB-FGV e os números do IBC-Br ajudam analistas e investidores a acompanhar o ritmo da economia e antecipar possíveis tendências.

PIB: o retrato oficial da economia

O PIB é o principal indicador de atividade econômica do País. Calculado trimestralmente pelo IBGE, ele representa a soma dos bens e serviços finais produzidos no território brasileiro em determinado período.

O indicador pode ser analisado pela ótica da produção, que reúne agropecuária, indústria e serviços, além dos impostos sobre produtos, e pela ótica da demanda, que considera consumo das famílias e do governo, investimentos, exportações e importações. Por sua abrangência e metodologia, o PIB oferece um retrato mais completo da economia e é considerado a referência oficial para medir seu crescimento.

Monitor do PIB-FGV: uma estimativa mensal

Produzido pela Fundação Getulio Vargas, o Monitor do PIB-FGV tem divulgação mensal e foi criado para oferecer uma estimativa do PIB antes da publicação das Contas Nacionais Trimestrais do IBGE.

A metodologia busca seguir as mesmas bases das Contas Nacionais do IBGE. O indicador acompanha os três grandes setores — agropecuária, indústria e serviços — e também apresenta informações sobre componentes da demanda, como consumo das famílias, formação de capital, exportações e importações.

Por isso, funciona como uma ferramenta de antecipação: nos meses em que o IBGE ainda não divulgou o PIB trimestral, o Monitor ajuda a identificar a direção da atividade econômica e de seus principais componentes.

IBC-Br: o termômetro do Banco Central

Também divulgado mensalmente, o IBC-Br foi criado pelo Banco Central para acompanhar a evolução da atividade econômica e subsidiar a condução da política monetária, especialmente as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom).

O índice reúne informações de diferentes setores, utilizando variáveis como produção industrial, atividade do comércio e dos serviços, agropecuária, crédito e arrecadação de impostos. A frequência mensal permite uma leitura mais rápida da economia.

Apesar de ser frequentemente chamado de “prévia do PIB”, o IBC-Br é, tecnicamente, uma proxy, ou seja, uma aproximação da atividade econômica. Sua metodologia é diferente da utilizada pelo IBGE, o que pode levar a resultados distintos.

O PIB, o IBC-Br e o monitor do PIB-FGV não devem ser vistos como concorrentes, mas como instrumentos complementares. Enquanto o PIB fornece o resultado oficial e mais abrangente, o Monitor do PIB-FGV oferece uma estimativa mensal baseada na metodologia das Contas Nacionais e o IBC-Br permite ao Banco Central acompanhar com maior frequência o comportamento da atividade.